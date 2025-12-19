«Ήπειρος 2021-2027»: Νέα πρόσκληση για Startup & Spin-off επιχειρήσεις

Στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη δημιουργία ανταγωνιστικών, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στοχεύει η νέα πρόσκληση που δημοσιεύει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ήπειρος».

Η πρόσκληση «Ήπειρος Καινοτομίας: Δημιουργία και Ενίσχυση Startup & Spin-off επιχειρήσεων» απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση νεοφυείς επιχειρήσεις (startup) καθώς και σε εταιρείες τεχνοβλαστού (spin-off), οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου και επενδύουν στην καινοτομία, την έρευνα και τη γνώση.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται για τις 15/01/2026, ενώ η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 18/03/2026 και ώρα 15:00.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, η Περιφέρεια Ηπείρου επιδιώκει:

την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας,

τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα,

τη δημιουργία βιώσιμων και δυναμικών επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας,

την τόνωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Η πρόσκληση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για νέους επιχειρηματίες, ερευνητές και καινοτόμες ομάδες που επιθυμούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα με την υποστήριξη πόρων του ΕΣΠΑ.

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη ανά δράση κατανέμεται ως εξής:

– Υποδράση 1: Δημιουργία Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο: 1.000.000 ευρώ

– Υποδράση 2: Ενίσχυση νέων Startup & Spin-off επιχειρήσεων στην Ήπειρο: 1.000.000 ευρώ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος με το επιχειρηματικό σχέδιο και μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 150.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες, ενώ η χρηματοδότηση των θέσεων εργασίας, ενοικίων επαγγελματικού χώρου, χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων αφορά διάστημα 18 μηνών.

Οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση είναι οι εξής:

Δαπάνες προσωπικού

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Λειτουργικές Δαπάνες

Δαπάνες Λογισμικού

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Έμμεσες Δαπάνες

Η δράση επικεντρώνεται στους Τομείς της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «Ήπειρος» www.espa-epirus.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, η οποία είναι Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, www.diaxeiristiki.gr

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [email protected].