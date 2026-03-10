Αρχές του 2027 η έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου ΔΕΘ-Helexpo

Στις αρχές του 2027 στοχεύει η νέα διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης σε βάθος τριετίας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρος της εταιρείας Χρήστος Τσεντεμεΐδης, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου για την Agrotica (12-15/3).

Όπως εξήγησε, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση, ενώ στόχος είναι μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026 να έχει επιλεγεί ο ανάδοχος, ώστε να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες στις αρχές του 2027.

Υπογράμμισε ότι η ανάπλαση της ΔΕΘ θα αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα και επισήμανε ότι η δημόσια χρηματοδότηση του έργου, ύψους 120 εκατ. ευρώ, έχει ήδη εξασφαλιστεί.

Το σχέδιο, όπως διευκρίνισε, περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων κτιρίων, την ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», καθώς και τη διατήρηση εμβληματικών κτιρίων του χώρου, όπως το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το περίπτερο ESSO PAPPAS και ο Πύργος του ΟΤΕ και βέβαια τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων, που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής.

Ενδεικτικά, ο ίδιος σημείωσε ότι σήμερα στον χώρο της ΔΕΘ-Helexpo λειτουργούν 37 κτίρια, εκ των οποίων τα 17 είναι εκθεσιακά περίπτερα, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν μικρότερες υποδομές. Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης, όπως ανέφερε, θα παραμείνουν επτά περίπτερα, εκ των οποίων τα δύο θα είναι νέα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το πράσινο στον χώρο της ΔΕΘ, που σήμερα ανέρχεται σε περίπου επτά στρέμματα και είναι διάσπαρτο, θα αυξηθεί σημαντικά, μιας και προβλέπεται η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου έκτασης 12- στρεμμάτων.

Αναφερόμενος στη λέξη-κλειδί που συμπυκνώνει τους στόχους της νέας διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo, ο πρόεδρός της τόνισε ότι αυτή είναι ο «μετασχηματισμός». Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός της διοίκησης στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, τον μετασχηματισμό της εταιρικής διακυβέρνησης και τον μετασχηματισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οργανισμού.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις περισσότερες από 23.000 υπογραφές δημοτών της Θεσσαλονίκης, που ζητούν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το μέλλον της έκτασης της ΔΕΘ, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo σημείωσε ότι η διοίκηση σέβεται και παρακολουθεί τη διαδικασία, τονίζοντας πως «αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας». Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι, όταν παρουσιαστεί πλήρως το σχέδιο της ανάπλασης, ακόμη και όσοι εκφράζουν επιφυλάξεις θα το στηρίξουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ