Άρχισαν συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία, τις Περιφέρειες, τις ΔΑΟΚ και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις περιοχές όπου η ευλογιά των αιγοπροβάτων βρίσκεται σε έξαρση.

Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία).

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από μικτά κλιμάκια –με συμμετοχή στελεχών του ΥΠΑΑΤ, των Περιφερειών και της Ελληνικής Αστυνομίας– διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις και έγιναν 8 συλλήψεις.

Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έντονη έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα και σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 687/2020 για εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), η οποία συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Κώστα Τσιάρα, υπογραμμίζει ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμερα αδειοδοτημένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ελληνικό Κράτος για την ευλογιά των προβάτων και ότι ο εμβολιασμός δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός σε καμία χώρα όπου εφαρμόστηκε, οδηγώντας αντίθετα σε ενδημικό χαρακτήρα της νόσου και συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων.

Όπως αναφέρει η ΕΕΕΔΕΕ, η καταστρατήγηση των εθνικών μέτρων βιοασφάλειας και η παράνομη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων έχουν συμβάλει στην αλλοίωση της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου και στην επικινδυνότητα για τον ζωικό πληθυσμό.

Η Επιτροπή καλεί τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας, προστατεύοντας τόσο τις εκτροφές τους όσο και το όνομα των ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα της φέτας, που συμβάλλει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με εξαγωγές άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.

Πρωτοψάλτης: Συνέπεια και διαφάνεια

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστής της ΕΕΕΔΕ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:

«Με ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο και στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τους ελέγχους στις εστίες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε συστηματικά τους κτηνοτρόφους για ορθή εφαρμογή των μέτρων. Μόνο με συνέπεια και διαφάνεια θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Καμία ανοχή

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει τους ελέγχους χωρίς καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας.

Ο αγώνας κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα κερδηθεί μόνο με συνέπεια, συνεργασία και απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 – 10 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 60 42 54 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 256 89 106 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 305 129 163 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 171 48 63 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 201 35 43 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 88 6 7 ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 75 10 12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 60 15 16 ΜΑΙΟΣ 2025 194 56 61 ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 243 92 116 ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 375 176 233 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 418 195 260 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 503 328 420 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 402* 363 465 ΣΥΝΟΛΟ 3.351 1594 2033

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 58 61 ΑΝΔΡΟΥ 1 1 ΑΧΑΙΑΣ 126 164 ΔΡΑΜΑΣ 1 1 ΕΒΡΟΣ 163 206 ΕΥΒΟΙΑ 7 8 ΗΛΕΙΑ 7 7 ΗΜΑΘΙΑ 40 51 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37 55 ΚΑΒΑΛΑ 47 58 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 67 78 ΚΙΛΚΙΣ 4 4 ΚΟΖΑΝΗ 2 2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 2 ΛΑΡΙΣΑΣ 234 338 ΛΕΣΒΟΥ 2 2 ΛΗΜΝΟΥ 4 4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 129 182 ΞΑΝΘΗΣ 196 234 ΠΕΛΛΑ 13 15 ΠΙΕΡΙΑΣ 42 56 ΡΟΔΟΠΗΣ 148 180 ΣΕΡΡΕΣ 146 187 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 30 43 ΦΛΩΡΙΝΑ 1 2 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 2 ΦΩΚΙΔΑΣ 67 68 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 16 20 ΣΥΝΟΛΟ 1594 2033

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18 20 ΑΧΑΙΑΣ 38 53 ΔΡΑΜΑΣ 1 1 ΕΒΡΟΣ 8 12 ΕΥΒΟΙΑ 1 1 ΗΛΕΙΑ 6 6 ΗΜΑΘΙΑΣ 19 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 45 ΚΑΒΑΛΑΣ 2 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17 18 ΚΙΛΚΙΣ 4 4 ΚΟΖΑΝΗΣ 1 1 ΛΑΡΙΣΑΣ 22 30 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16 24 ΞΑΝΘΗΣ 24 26 ΠΕΛΛΑΣ 11 13 ΠΙΕΡΙΑΣ 26 37 ΡΟΔΟΠΗΣ 37 43 ΣΕΡΡΕΣ 77 97 ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ 4 5 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 1 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 2 ΣΥΝΟΛΟ 363 465

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 2.204 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 7.202 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 19.876 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 51.464 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 16.886 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 11.328 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 1.165 ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 2.282 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 3.070 ΜΑΙΟΣ 2025 10.652 ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 23.133 ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 65.124* ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 44.518* ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 69.394* ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 75.627* ΣΥΝΟΛΟ 403.925*

*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού μας αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατωθέντων ζώων από τις Π.Ε.