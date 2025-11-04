ΕΛΛΑΔΑ

Άρχισαν συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Εντατικοί έλεγχοι στις περιοχές που έχουν πληγεί- Σε έξαρση η ζωονόσος στις Σέρρες
04/11/2025
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία, τις Περιφέρειες, τις ΔΑΟΚ και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις περιοχές όπου η ευλογιά των αιγοπροβάτων βρίσκεται σε έξαρση.

Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία).

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από μικτά κλιμάκια –με συμμετοχή στελεχών του ΥΠΑΑΤ, των Περιφερειών και της Ελληνικής Αστυνομίας– διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις και έγιναν 8 συλλήψεις.

Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα και διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έντονη έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα και σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού 687/2020 για εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), η οποία  συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Κώστα Τσιάρα, υπογραμμίζει ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμερα αδειοδοτημένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ελληνικό Κράτος για την ευλογιά των προβάτων και ότι ο εμβολιασμός δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός σε καμία χώρα όπου εφαρμόστηκε, οδηγώντας αντίθετα σε ενδημικό χαρακτήρα της νόσου και συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων.

Όπως αναφέρει η ΕΕΕΔΕΕ, η καταστρατήγηση των εθνικών μέτρων βιοασφάλειας και η παράνομη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων έχουν συμβάλει στην αλλοίωση της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου και στην επικινδυνότητα για τον ζωικό πληθυσμό.

Η Επιτροπή καλεί τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας, προστατεύοντας τόσο τις εκτροφές τους όσο και το όνομα των ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα της φέτας, που συμβάλλει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με εξαγωγές άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.

Πρωτοψάλτης: Συνέπεια και διαφάνεια

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συντονιστής της ΕΕΕΔΕ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:

«Με ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο και στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία, εντείνουμε τους ελέγχους στις εστίες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε συστηματικά τους κτηνοτρόφους για ορθή εφαρμογή των μέτρων. Μόνο με συνέπεια και διαφάνεια θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Καμία ανοχή

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει τους ελέγχους χωρίς καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την προστασία  της κτηνοτροφικής παραγωγής και της εθνικής οικονομίας.

Ο αγώνας κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα κερδηθεί μόνο με συνέπεια, συνεργασία και απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΜΗΝΑΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

10

14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

60

42

54

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

256

89

106

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

305

129

163

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

171

48

63

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

201

35

43

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

88

6

7

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

75

10

12

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

60

15

16

ΜΑΙΟΣ 2025

194

56

61

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

243

92

116

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

375

176

233

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

418

195

260

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

503

328

420

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

402*

363

465

ΣΥΝΟΛΟ

3.351

            1594

2033

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

58

61

ΑΝΔΡΟΥ

 

1

1

ΑΧΑΙΑΣ

 

126

164

ΔΡΑΜΑΣ

 

1

1

ΕΒΡΟΣ

 

163

206

ΕΥΒΟΙΑ

 

7

8

ΗΛΕΙΑ

 

7

7

ΗΜΑΘΙΑ

 

40

51

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

2

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

37

55

ΚΑΒΑΛΑ

 

47

58

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

67

78

ΚΙΛΚΙΣ

 

4

4

ΚΟΖΑΝΗ

 

2

2

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

2

2

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

234

338

ΛΕΣΒΟΥ

 

2

2

ΛΗΜΝΟΥ

 

4

4

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

129

182

ΞΑΝΘΗΣ

 

196

234

ΠΕΛΛΑ

 

13

15

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

42

56

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

148

180

ΣΕΡΡΕΣ

 

146

187

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

30

43

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

1

2

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

2

2

ΦΩΚΙΔΑΣ

 

67

68

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

16

20

ΣΥΝΟΛΟ

 

1594

2033

  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

18

20

ΑΧΑΙΑΣ

 

38

53

ΔΡΑΜΑΣ

 

1

1

ΕΒΡΟΣ

 

8

12

ΕΥΒΟΙΑ

 

1

1

ΗΛΕΙΑ

 

6

6

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

19

24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

29

45

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

2

2

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

17

18

ΚΙΛΚΙΣ

 

4

4

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

1

1

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

22

30

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

16

24

ΞΑΝΘΗΣ

 

24

26

ΠΕΛΛΑΣ

 

11

13

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

26

37

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

37

43

ΣΕΡΡΕΣ       

 

77

97

ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ

 

4

5

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

 

1

1

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

1

2

ΣΥΝΟΛΟ

 

363

465

 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ 

ΜΗΝΑΣ

ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

2.204

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

7.202

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

19.876

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

51.464

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

16.886

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

11.328

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

1.165

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

2.282

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

3.070

ΜΑΙΟΣ 2025

10.652

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

23.133

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

65.124*

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

44.518*

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

69.394*

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

75.627*

ΣΥΝΟΛΟ

403.925*

 

*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού μας αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατωθέντων ζώων από τις Π.Ε.

