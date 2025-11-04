Ασφαλή τρόφιμα: 97% υψηλή συμμόρφωση στα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ελέγχων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025: το 97% των δειγμάτων ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων (MRLs), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων στην ελληνική αγορά.

Συνολικά ελέγχθηκαν 313 δείγματα (251 στην εσωτερική αγορά και 62 στα σύνορα).Οι δειγματοληψίες αφορούσαν τόσο εγχώρια όσο και εισαγόμενα προϊόντα: 58% εγχώρια και 42% εισαγόμενα (έλεγχοι στα σύνορα και στην αγορά). https://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Trofima_Ygeia/September_2025.pdf

Κύρια ευρήματα

Συμμόρφωση 97% – 3% υπερβάσεις των MRLs (8 δείγματα). Από αυτά, 7 δείγματα αξιολογήθηκαν ως με πιθανή επικινδυνότητα βάσει EFSAPRIMo, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005.

Σημεία δειγματοληψίας στην εσωτερική αγορά: κυρίως supermarket (129) και σημεία διαλογής/μεταποίησης (49), με ελέγχους επίσης σε λαϊκές, λιανική/χονδρική, αποθήκες παραγωγών κ.ά.

Κατηγορίες με υπερβάσεις: επιτραπέζια σταφύλια (4/22), οινοποιήσιμα σταφύλια (1/31), πιπεριές (1/26), λάιμ (1/3), μάνγκο (1/5).

Μη εγκεκριμένη δραστική ουσία (quinoxyfen) εντοπίστηκε σε δείγμα οινοποιήσιμων σταφυλιών σε σημείο διαλογής/μεταποίησης.

Άμεσες ενέργειες προστασίας καταναλωτή

Η Ελλάδα προχώρησε σε τρεις κοινοποιήσεις στο RASFF: μάνγκο από Αίγυπτο (απόρριψη στο Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου στο αεροδρόμιο ΕΛ.ΒΕΝ.), λάιμ από Βραζιλία (εντοπίστηκε από τη ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης) και τομάτες από Τουρκία (απόρριψη στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων-Έβρου).

Για τα εγχώρια περιστατικά μη συμμόρφωσης εφαρμόστηκαν follow-up έλεγχοι και οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπου απαιτούνταν.

Δήλωση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη:

«Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων. Με στοχευμένους, τεκμηριωμένους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα – από τα σύνορα μέχρι το ράφι – και με άμεσες ενέργειες όπου προκύπτουν παραβάσεις, διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και δίκαιο ανταγωνισμό για τους παραγωγούς μας».

Πλαίσιο & Μεθοδολογία

Οι έλεγχοι οργανώνονται και συντονίζονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Η συμμόρφωση/μη συμμόρφωση ορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 και η εκτίμηση κινδύνου για τον καταναλωτή γίνεται με το μοντέλο EFSAPRIMo.

Σημείωση για τα MRLs:

Τα MRLs είναι τα ανώτατα νόμιμα όρια υπολειμμάτων που επιτρέπονται σε τρόφιμα όταν τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική. Υπέρβαση MRL δεν σημαίνει αυτόματα κίνδυνο, αλλά ενεργοποιεί αξιολόγηση κινδύνου και διορθωτικές ενέργειες.

Πηγή δεδομένων: Μηνιαία Έκθεση ελέγχων Σεπτεμβρίου 2025 – Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, ΥΠΑΑΤ.

