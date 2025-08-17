Αργολίδα: Συρρικνώνεται η κτηνοτροφία στην Ερμιονίδα

Σε πορεία συνεχούς συρρίκνωσης βρίσκεται η κτηνοτροφία στην Ερμιονίδα, η οποία τα τελευταία χρόνια μετρά μόνο απώλειες, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική ανάκαμψης. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι από τα 16.000 πρόβατα που υπήρχαν το 1994, σήμερα έχουν απομείνει μόλις 6.000, στην καλύτερη περίπτωση.

Ο Τάσος Μπροδήμας, που έχασε τον αδελφό του το 1974 στην Κύπρο και συνέχισε μόνος την οικογενειακή παράδοση και πορεία στην κτηνοτροφία, αναρωτιέται: «Πώς να πείσεις ένα παιδί να μείνει στην κτηνοτροφία, ειδικά όταν έχει σπουδάσει και έχει μπροστά του άλλες επιλογές; Το 1995 είχαμε 18.500 αιγοπρόβατα, από τα οποία τα 11.000 ήταν γίδια και τα υπόλοιπα πρόβατα. Σήμερα έχουμε περίπου 6.000 ζώα, εκ των οποίων τα 4.000 είναι γίδια και τα υπόλοιπα πρόβατα».

Όσον αφορά τα αίτια της συρρίκνωσης, ο κ. Μπροδήμας επισημαίνει: «Δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να συνεχίσει κάποιος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην παραδοσιακή κτηνοτροφία ήταν η πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, η δουλειά μας απαξιώθηκε και από την κοινωνία. Τα παιδιά, τότε και τώρα, δεν θέλουν να συνεχίσουν αυτή την πορεία».

Όσο για το αν υπάρχει τρόπος να αλλάξει η κατάσταση και να σωθεί η κτηνοτροφία στην περιοχή, ο ίδιος απαντά με σκεπτικισμό: «Είναι δύσκολο. Χρειάζεται ένα μεγάλο “τράνταγμα” – να συνέλθουν οι υπεύθυνοι και να πάρουν μέτρα στήριξης για τον κλάδο μας. Εμείς, με τον αδελφό μου, είχαμε 700 πρόβατα και σήμερα έχω 110».