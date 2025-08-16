Αιτωλοακαρνανία: Γιορτή Καρπουζιού στο Λεσίνι

Ο Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Λεσινίου, τιμώντας το τοπικό προϊόν και συνεχίζοντας την παράδοση που έχει θεσπίσει τα τελευταία χρόνια, διοργανώνει για άλλη μια χρονιά την καθιερωμένη Γιορτή Καρπουζιού, την Κυριακή 17 Αυγούστου και ώρα 21:00, στην Κεντρική Πλατεία Λεσινίου. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν ετοιμάσει και φέτος μια γιορτή που θα αποτίει φόρο τιμής προς το τοπικό προϊόν.

Στο χώρο της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα βρουν –σε δωρεάν διάθεση– εδέσματα, γλυκά και άλλες παρασκευές, βασισμένες στο προϊόν αυτό, που ανά στους αιώνες έχει κρατήσει το όνομα του Λεσινίου χαραγμένο στη μνήμη και αναγνωρίσιμο σε όλη την επικράτεια. Το παραδοσιακό γλέντι θα αναλάβει ο καλλιτέχνης Γιώργος Καρατζίνης με την ορχήστρα του και τους Βάσω Αθανασάκη και Σπύρο Σιώλο στο τραγούδι. Στον χώρο θα υπάρχει, επίσης, φαγητό και ποτό σε οικογενειακές τιμές. Η είσοδος είναι ελεύθερη.