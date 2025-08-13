ΑΣ Λήμνου «Η ΕΝΩΣΗ»: Στις 20 Αυγούστου ξεκινούν οι παραλαβές σταφυλιών

Σήμα κατατεθέν για το όμορφο νησί του Βόρειου Αιγαίου, τη Λήμνο, είναι το κρασί και, φυσικά, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου «Η Ένωση», που υποστηρίζει τα μέλη και κατ’ επέκταση τον τόπο. Το κρασί του νησιού διατηρεί την ουσιαστική θέση στον αμπελοοινικό χάρτη της χώρας χάρη στις δύο εξαιρετικές ποικιλίες, Λημνιό και Μοσχάτο Αλεξανδρείας, που παράγουν κρασιά ΠΟΠ.

Οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα η έλλειψη βροχών επί μήνες δεν ευνόησαν το αμπέλι για να πάρουν το μέγιστο των αποδόσεων, όπως μεταφέρει ο γενικός διευθυντής, Δημήτρης Κράσσος. «Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, με αποτέλεσμα οι αμπελώνες να έχουν καταπονηθεί αρκετά και τα σταφύλια να μην έχουν την επιθυμητή ωρίμανση και εξέλιξη. Οι πρώτες παραλαβές σταφυλιών θα ξεκινήσουν γύρω στις 20 Αυγούστου» λέει, εκτιμώντας ότι η χρονιά θα είναι καλύτερη από την περσινή, αλλά όχι όπως θα έπρεπε παραγωγικά, λόγω καιρού.

Η ποιότητα παραμένει σταθερή. Επίσης, ο ίδιος διακρίνει ότι το Λημνιό δείχνει ανθεκτικότερο στις υψηλές θερμοκρασίες συγκριτικά με το Μοσχάτο. Ο κ. Κράσσος εξηγεί ότι κάθε χρόνο απορροφούν υποχρεωτικά όλη την παραγωγή των μελών του συνεταιρισμού, χωρίς να γνωρίζουν τις ποσότητες. Εξηγεί ότι η τιμή παραγωγού διαμορφώνεται μετά την παραλαβή, οπότε πληρώνουν προκαταβολή. «Πέρυσι, ο συνεταιρισμός προχώρησε σε μια γενναία αύξηση της τιμής στα 5 λεπτά το κιλό μεσοσταθμικά, για να υποστηρίξει τους παραγωγούς», αναφέρει.

Προσθέτει, δε, ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι ποσότητες που παραλαμβάνουν οριακά καλύπτουν τις ανάγκες τους, ενώ οι πωλήσεις τους παρουσιάζουν αυξητική τάση γύρω στο 5%. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη Λήμνο είναι σε ισχύ το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, επομένως κάθε χρόνο αντικαθίστανται παλιοί από νέους που επηρεάζονται περισσότερο από τις κλιματικές συνθήκες, άρα αποδίδουν μειωμένη παραγωγή.

Premium σειρά και ρετσίνα

Κάθε χρόνο ο συνεταιρισμός εξελίσσει τις ετικέτες του, ανταποκρινόμενος στον ανταγωνισμό και τα νέα δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια, δημιούργησαν μια premium σειρά με παλαιωμένους οίνους από ποικιλίες Λημνιό και Μοσχάτο Αλεξανδρείας. «Τα στάνταρτ είναι πολύ υψηλά και η απήχηση στους καταναλωτές πολύ καλή. Η παραγωγή είναι περιορισμένη και οι φιάλες αριθμημένες», διευκρινίζει. Τον τελευταίο χρόνο παράγουν ρετσίνα από Μοσχάτο Αλεξανδρείας και βιολογικά σταφύλια, με βιδωτό καπάκι, που αγκαλιάστηκε από τους λάτρεις της ρετσίνας.

Επίσης, προσαρμόζουν τις συσκευασίες στη ζήτηση. Δημιούργησαν ασκούς των 5, 10 και 20 λίτρων, συσκευασίες ΡΕΤ 1,5 λίτρου και καινοτόμες οικολογικές συσκευασίες POUCH 2,5 λίτρων, όπως επίσης ατομικές φιάλες των 187ml, για κατανάλωση σε μπαράκια και ξενοδοχεία. Ο συνεταιρισμός διατηρεί παραδοσιακές συνεργασίες που σχετίζονται με την ελληνική ομογένεια στην Αμερική, την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Αγγλία. Η μεγάλη δύναμή τους είναι η ελληνική αγορά μέσα από τα σούπερ μάρκετ, καθώς δεν γνωρίζουν αν μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερες συμφωνίες.

Γλυκό κρασί και προσεχώς αφρώδες

Η Λήμνος αντλεί τη δύναμή της από την καλή φήμη των ετικετών της στις οποίες πρωταγωνιστούν τα γλυκά κρασιά. «Το γλυκό κρασί είναι η μεγάλη μας διαφοροποίηση, δυστυχώς, όμως, δεν βρήκε τη θέση που αξίζει στην Ελλάδα, γιατί ο Έλληνας καταναλώνει κρασί με το φαγητό του. Τους θερινούς μήνες αυξάνουμε σημαντικά τις πωλήσεις μας σε γλυκό κρασί σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη. Γλυκό κρασί παράγουμε η Λήμνος, η Σάμος, η Πάτρα και η Σαντορίνη», περιγράφει.

Ο κ. Κράσσος υπογραμμίζει ότι σημαντικός κωδικός είναι το γλυκό κρασί από λιαστά σταφύλια που έλαβε πολλά διεθνή βραβεία. Στην παρούσα φάση εξαντλήθηκε και αναμένουν τις νέες παραγωγές. Ο ίδιος αναφέρει ότι έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας για τον εκσυγχρονισμό του οινοποιείου που περιλαμβάνει νέα γραμμή παραγωγής για νέο προϊόν, έναν αφρώδη οίνο. Στην κατεύθυνση της ανανέωσης, προχώρησαν σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού.

Στο 1 ευρώ το κιλό τα Βικτώρια τούνελ

Πολύ καλή ποιότητα χαρακτηρίζει το επιτραπέζιο σταφύλι Καβάλας και η όλη παραγωγική του πορεία εξελίσσεται ομαλά, όπως μεταφέρει ο Γιώργος Κατσαγκιώτης, παραγωγός και εξαγωγέας στο Μυρτόφυτο Καβάλας, εξηγώντας ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

«Ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου η συγκομιδή με τα πρώιμα Βικτώρια (με κουκούτσι), τα τούνελ, τύπου θερμοκηπίου. Η παραγωγή είναι καλή, το Βικτώρια όμως συρρικνώνεται σταδιακά ως ποικιλία», επισημαίνει. Θυμίζει ότι το 2023 χαλαζοπτώσεις που έπληξαν χωριά της Καβάλας χτύπησαν το φυτικό κεφάλαιο κι έκτοτε μειώνονται διαρκώς οι εκτάσεις του. Η τιμή παραγωγού για τα Βικτώρια τούνελ είναι 1 ευρώ το κιλό, χωρίς εργατικά, γιατί τα κόβει και πληρώνει ο έμπορος. Η ίδια τιμή ισχύει και στη Χαλκιδική για τα σκεπαστά. Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται να αρχίσει η συγκομιδή των απύρηνων, καθώς η χρονιά παρουσιάζει σχετική οψιμότητα. Οι αγορές ζητούν, κυρίως, τα άσπερμα που αντιπροσωπεύουν τη δυναμική του Καβαλιώτικου σταφυλιού με συγκεκριμένες συμβολαιακές ποικιλίες που κατευθύνονται στο εξωτερικό κατά 90% και πάνω, κυρίως, σε ευρωπαϊκές αγορές.

Τα απύρηνα σταφύλια κατευθύνονται στη Γερμανία, που είναι μια σταθερή αγορά 50 ετών, επίσης σε Τσεχία, Αγγλία και Σκανδιναβία. Ο κ. Κατσαγκιώτης συνεργάζεται απευθείας με μεγάλες αλυσίδες, όπως η Lidl. Οι απύρηνες ποικιλίες είναι, μεταξύ άλλων, τα Arra, τα Sugar Cris, τα Sweet Globe, τα κόκκινα Crimson κ.ά.