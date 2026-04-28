Ελαιόλαδο: Η στασιμότητα στο εμπόριο που «φοβίζει» στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης παραγωγής

Με την ελπίδα ότι τα καλά λάδια θα ζητηθούν και θα πληρωθούν εξακολουθούν να διανύουν την τρέχουσα εμπορική περίοδο οι παραγωγοί, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει υποτονικό, ακόμη και για μήνες σε ορισμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, εκείνο που φοβίζει τους παραγωγούς είναι το τι θα συμβεί αν εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση, βλέποντας, από την άλλη, να έρχεται μία ιδιαίτερα θετική παραγωγικά χρονιά, εφόσον, πάντα, εξελιχθούν όλα ευνοϊκά και το επόμενο κρίσιμο διάστημα.

Αυτό, βέβαια, που κατά κοινή ομολογία φαίνεται να κρύβεται πίσω από την απουσία των αγοραστών και ιδιαίτερα αυτών του εξωτερικού, είναι το φθηνότερο τυνησιακό προϊόν, ενώ δεν λείπουν και αναφορές για αξιοποίηση της βορειοαφρικανικής χώρας από τους γείτονες, μέσω τριγωνικών πωλήσεων, ακόμη και εξαγωγές προς ΗΠΑ προς αποφυγή των δασμών.

Οι παραγωγοί και οι οργανώσεις τους, βρίσκονται τώρα σε στάση αναμονής για το πως θα κινηθεί η αγορά έχοντας, πλέον, βγει και από την εορταστική περίοδο του Πάσχα, αλλά και στον απόηχο των ισπανικών επιδόσεων του Μαρτίου, βάσει των οποίων η φετινή παραγωγή για τη χώρα της Ιβηρικής θα κινείται περίπου στους 1,29 εκατ. τόνους, απομακρυνόμενη από τις αρχικές εκτιμήσεις, ενώ το εμπόριο συνεχίζει θετικά. Στο πλαίσιο αυτό, προστίθενται και οι νέες πιέσεις σε επίπεδο κόστους, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Τιμές ακόμη κι ένα ευρώ κάτω ακούγονται στη Σητεία

«Εμάς η κακή πορεία του λαδιού ξεκίνησε από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, οπότε μπήκαν τα σπορέλαια στην αγορά», υπενθυμίζει ο Μανώλης Μαυροματάκης, πρόεδρος στην Ένωση Σητείας και εξηγεί ότι έπειτα προστέθηκαν οι υψηλές τιμές που έφτασαν ως το ράφι επιβαρύνοντας την κατάσταση. Σε ότι αφορά την τρέχουσα εικόνα, μίλησε για στασιμότητα στην αγορά, έπειτα από κάποιες πράξεις που σημειώθηκαν μετά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων με τιμές της τάξεως των 5-5,20 ευρώ, ενώ πλέον ακούγονται τιμές της τάξεως των 4-4,20 ευρώ χωρίς να γίνονται αγοραπωλησίες.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι σε τέτοιο επίπεδο τιμών, δεν θα δεχόταν και οι παραγωγοί να δώσουν προϊόν, «ειδικά τώρα που αυξάνεται το κόστος». Οι ποσότητες λαδιού που έχουν φύγει από τις δεξαμενές τις περιοχής υπολογίζεται ότι δεν αγγίζουν ούτε το 1/3 της φετινής -ιδιαίτερα φτωχής- παραγωγικά χρονιάς, με τους συνολικά παραγόμενους όγκους να ανέρχονται περίπου στους 3.500 τόνους.

Υποτονικότητα και απουσία ζήτησης εντοπίζουν στη Λακωνία

Υποτονική αγορά και απουσία ζήτησης αναφέρεται και από τη Λακωνία, με την εγχώρια τυποποίηση να στηρίζει, ουσιαστικά, αυτή την περίοδο την όποια απορρόφηση προϊόντος. Η εικόνα αυτή είναι εδώ και περίπου 15 ημέρες, σχολιάζει ο πρόεδρος της ΚΑΣΕΛ Λακωνίας, Νίκος Γραμματικάκης, με την τιμή στην περιοχή της Νότιας Λακωνίας να βρίσκεται περίπου στα 5,20 -5,30 ευρώ. Ο ίδιος, αποδίδει, μεταξύ άλλων, την απουσία ενδιαφέροντος στο φθηνότερο τυνησιακό προϊόν, μιλώντας ακόμη και για ανατροπές που δεν αποκλείεται να δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο των παραγωγικών κρατών, καθώς ανεβαίνουν σημαντικά παραγωγές χωρών όπως η Τυνησία και Τουρκία.

Και οι δύο συνομιλητές, πάντως, αυτό που μετέφεραν είναι η αγωνία για το τι θα συμβεί αν συνεχίσει έτσι υποτονικά το ενδιαφέρον των αγοραστών στο ενδεχόμενο μίας μεγάλης παραγωγής, με τις πρώτες ενδείξεις για τη νέα περίοδο να δείχνουν ότι έρχεται μία καλή χρονιά.

Τα 5,45 ευρώ έπιασαν τα Παπαδιάνικα

Την απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος από την εσωτερική αγορά αλλά και από τους Ιταλούς, στη Λακωνία, επιβεβαιώνει και ο Παναγιώτης Αλειφέρης, διαχειριστής του ΑΕΣ Παπαδιάνικων. «Αν και οι δεξαμενές των Ιταλών είναι άδειες, το πάνε σιγά-σιγά να μειώσουν την τιμή» σχολιάζει, προσθέτοντας ότι «είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις χρειάζονται λάδι το θέλουν άμεσα». «Ο κόσμος δεν έχει χρήματα και κοιτάει να πουλήσει έστω και φθηνά» εξηγεί, αναφέροντας το πρόβλημα ρευστότητας που επιτείνει την ανάγκη για διάθεση προϊόντος, καθώς αναμένονται ακόμη και τα χρήματα από το πρόγραμμα των ΟΕΦ. Ο Συνεταιρισμός, ωστόσο, διέθεσε πρόσφατα δύο βυτία ελαιολάδου εσοδείας 2025/2026, Α’ ποιότητας στην τιμή των 5,45 ευρώ/κιλό. «Προσδοκία όλων είναι μία τιμή που θα φτάσει στα 6 ευρώ» συμπληρώνει ο κ. Αλειφέρης, αναφέροντας στον αντίποδα, τα προβλήματα ποιότητας που καταγράφηκαν στην φετινή παραγωγή.