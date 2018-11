Στην Αθήνα 14 διεθνείς τραπεζικοί όμιλοι για την 3η Γενική Συνέλευση του TCA με συμμετοχή της Eurobank

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 14 κορυφαίους διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, ξεκίνησαν την Πέμπτη 8/11 στην Αθήνα οι διήμερες εργασίες της τρίτης γενικής συνέλευσης του Trade Club Alliance (TCA), του πρώτου Παγκόσμιου Ψηφιακού Δικτύου Διασύνδεσης Επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από τράπεζες και εκτείνεται ήδη σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η Ελλάδα και η Κύπρος εκπροσωπούνται, αποκλειστικά, στο Trade Club Alliance από την Eurobank, ένα από τα πρώτα μέλη του TCA.

Η Eurobank φιλοξενεί εφέτος τις εργασίες της τρίτης Γενικής Συνέλευσης του TCA, του ανώτατου συντονιστικού οργάνου του TCA. Η επιλογή της Αθήνας για τη συνάντηση των μελών του TCA είναι ενδεικτική της σημασίας που αποδίδεται στη νευραλγική γεωγραφική θέση της χώρας και στο ρόλο της ως διαμεσολαβητικό κόμβο για το διεθνές εμπόριο. Είναι η πρώτη φορά που το Trade Club Alliance συνεδριάζει εκτός Μαδρίτης, έδρα της ισπανικής Banco Santander, με πρωτοβουλία και συντονισμό της οποίας ιδρύθηκε αυτή η διεθνής τραπεζική συμμαχία. Η διοργάνωση των Αθηνών επιβεβαιώνει την ψήφο εμπιστοσύνης της Banco Santander και των μελών του TCA στην Eurobank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η εξέλιξη του TCA και οι νέες δυνατότητες στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, στη διεθνή τους δικτύωση, την εξαγωγική τους δραστηριότητα σε ένα περιβάλλον προκλήσεων αλλά και ευκαιριών στο διεθνές εμπόριο, παρουσιάσθηκαν σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των λοιπών μελών του Trade Club Alliance, στην Αθήνα.

Τα στελέχη των ξένων τραπεζών υποδέχθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσής τους, την έναρξη της οποίας κήρυξε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Κ. Βασιλείου επισήμανε ότι η Eurobank, η πιο διεθνοποιημένη σήμερα ελληνική τράπεζα, οικοδομεί με συνέπεια τα τελευταία χρόνια ισχυρές συμμαχίες με κορυφαίους ξένους χρηματοπιστωτικούς ομίλους και είναι σε θέση, να προσφέρει πρωτοποριακές επιλογές, σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες υπηρεσίες με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ενεργή συμμετοχή μας στη δυναμική και καινοτόμα συμμαχία του Trade Club Alliance αναβαθμίζει το ρόλο της Τράπεζάς μας και υπηρετεί με συνέπεια τη στρατηγική μας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας στην προσπάθεια βιώσιμης και διατηρήσιμης ανάπτυξης, πρόσθεσε ο κ.Βασιλείου.

Τις εξελίξεις, το ρόλο του τραπεζικού συστήματος παγκοσμίως και τις προοπτικές για το διεθνές εμπόριο παρουσίασαν, ο κ. Jon Barañano Gaviña, Πρόεδρος του TCA & Global head of non-Financial Services της Banco Santander και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & εκπρόσωπος του Ομίλου Eurobank στο TCA, κ. Μιχάλης Τσαρμπόπουλος.

Ο κ. J. Barañano Gaviña σε δηλώσεις του ανέφερε ότι είναι τιμή του TCA που έχει τη Eurobank στο Trade Club Alliance. Η Eurobank έχει διακριθεί για την έμφαση που δίνει στις διεθνείς δραστηριότητες στις οποίες επικεντρωνόμαστε και εμείς. Είμαι βέβαιος ότι η Eurobank, εμείς και το Trade Club Alliance θα βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους σε διεθνές επίπεδο, πρόσθεσε.

Ενδεικτικό της ισχυρής δυναμικής που προσδίδει στις ελληνικές επιχειρήσεις η συμμετοχή της Eurobank σε αυτή τη διεθνή τραπεζική συμμαχία είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά, ο 8ος κύκλος της πρωτοβουλίας Go International της Eurobank, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12 – 14 Νοεμβρίου 2018, θα φέρει τη σφραγίδα του Trade Club Alliance με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ξένων τραπεζών και μεγάλων ξένων επιχειρήσεων – πελατών μελών του TCA. Τράπεζες και επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τη δυνατότητα εμπορικών συμφωνιών μέσω 3.000 περίπου, στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Go In Thessaloniki, το οποίο η Eurobank διοργανώνει με τη συνεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ.

Το Trade Club Alliance είναι το Πρώτο Παγκόσμιο Ψηφιακό Δίκτυο Διασύνδεσης Επιχειρήσεων που υποστηρίζεται, στην παρούσα φάση, από 14 διεθνείς τραπεζικούς ομίλους – 13 είναι ενεργά μέλη και ένας στην τελική φάση ένταξης – σε 50 χώρες.

Το δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν οι Banco Santander, Eurobank, Nordea, KBC, Banco BPM, IBK – Industrial Bank of Korea, Attijariwafa, SCB-SIAM Commercial Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Credit Agricole κ.ά., αναπτύσσεται ταχύτατα και αριθμεί 12.000 εταιρείες / πελάτες των τραπεζών ενώ, μέχρι το τέλος του 2020 αναμένεται να συμμετέχουν στο δίκτυο 100.000 επιχειρήσεις συνολικά από όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ