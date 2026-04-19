Αττική: Εντατικοί αεροψεκασμοί 4.000 στρεμμάτων στον υδροβιότοπο του Σχινιά

Με εντατικούς ρυθμούς πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα από την Περιφέρεια Αττικής εκτεταμένοι αεροψεκασμοί στον υδροβιότοπο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά, στον Δήμο Μαραθώνα στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το 2026. Στο πεδίο επιχείρησε ψεκαστικό ελικόπτερο με χρήση βιολογικού σκευάσματος με δραστική ουσία το Bacillus thuringiensis (Bti), εγκεκριμένου για χρήση σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές, καλύπτοντας μία έκταση περίπου 4.000 στρεμμάτων σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση επίγειων συνεργείων, βάσει της ειδικής χαρτογράφησης και καταγραφής εστιών.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα υπό την εποπτεία του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Δημήτρη Δαμάσκου, ο οποίος επίβλεψε στο πεδίο την απρόσκοπτη ροή των εργασιών σε συνεργασία με τα αρμόδια υπηρεσιακά και επιστημονικά στελέχη.

«Συνεχίζουμε με συνέπεια και εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών στην Ανατολική Αττική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση. Με στοχευμένες δράσεις, σύγχρονες μεθόδους και συνεχή επιστημονική παρακολούθηση, παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, όπως ο υδροβιότοπος του Σχινιά, με βασικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Πρέπει όλοι μαζί, περιφέρεια και δήμοι να υψώσουμε ένα δυναμικό τείχος προστασίας ενάντια στην αύξηση των πληθυσμών κουνουπιού, που, πέραν από ενοχλητικά, φέρουν και την ευθύνη για σοβαρές ασθένειες. Υπογραμμίζω ότι σε συνδυασμό με τις συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας, οι δήμοι έχουν υποχρέωση να υλοποιούν προγράμματα ψεκασμών στα φρεάτια των όμβριων υδάτων, όπως και σε σημεία με στάσιμα νερά εντός του αστικού τους ιστού», δήλωσε ο κ. Δαμάσκος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο πλαίσιο αυτό είναι άλλωστε και οι κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος, όπως είπε, «δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη και αποτελεσματική καταπολέμηση της αύξησης των πληθυσμών κουνουπιών, θέτοντας ως προτεραιότητα την πρόληψη και την προστασία των πολιτών σε όλη την Αττική».

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος, το οποίο εφαρμόζεται συνδυαστικά με δράσεις από εδάφους και από αέρος, σε εστίες που έχουν χαρτογραφηθεί σε όλη την Ανατολική Αττική, συμπεριλαμβανομένων και των οικολογικά προστατευόμενων περιοχών.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν ο πρόεδρος και τα μέλη της Τριμελούς Τεχνικής Επιτροπής του Προγράμματος (Γ. Κώνσταντος, Αικ. Μιχελή, Μ. Παππά) και τα επιστημονικά στελέχη και προσωπικό της αναδόχου εταιρείας (πιλότος, μηχανικός, οδηγοί και ψεκαστές).