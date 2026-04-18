Πελοπόννησος: Έργο 5,45 εκατ. για τη διάβρωση των ακτών στο Πεταλίδι

Σημαντική παρέμβαση για την προστασία της ακτογραμμής στο Πεταλίδι Μεσσηνίας δρομολογεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά την έγκριση από την περιφερειακή επιτροπή της δημοπράτησης του έργου για την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης, συνολικού προϋπολογισμού 5.450.000 ευρώ.

Το έργο με τίτλο «Έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας» αποτελεί μια κρίσιμη παρέμβαση για τη θωράκιση της παράκτιας ζώνης, την προστασία περιουσιών και υποδομών, καθώς και για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, με δεδομένη και την τουριστική της σημασία.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου προχώρησε στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση Υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας στη Δ.Ε. Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης», προϋπολογισμού 930.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις αποκατάστασης σε κρίσιμες υποδομές, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της περιοχής.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει με στοχευμένες παρεμβάσεις να δίνει λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πολιτών και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής κάθε περιοχής», αναφέρει η περιφερειακή αρχή.