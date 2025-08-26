B. Κόκκαλης: «Δύο χρόνια μετά τον Daniel αγνοούνται τα πορίσματα και οι αποζημιώσεις των δενδροκαλλιεργητών»

Στη Βουλή έφερε ξανά το μείζον ζήτημα των αποζημιώσεων για τους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές της Λάρισας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, μέσω επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα.

Με θέμα «Δύο χρόνια μετά τον Daniel αγνοούνται τα πορίσματα και οι αποζημιώσεις των δενδροκαλλιεργητών», ο κ. Κόκκαλης υπενθυμίζει ότι από την επέλαση των ακραίων καιρικών φαινομένων Daniel και Elias τον Σεπτέμβριο του 2023, οι δενδροκαλλιέργειες σε πολλές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή, αφήνοντας τους παραγωγούς χωρίς εισόδημα.

Ο βουλευτής τονίζει πως, παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τους ίδιους τους παραγωγούς, μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί μόνο το ποσό των 2.000 ευρώ ως πρώτη αρωγή. Ταυτόχρονα, δεν έχουν κοινοποιηθεί τα πορίσματα ζημιάς του ΕΛΓΑ, ούτε έχουν δοθεί οι απαραίτητες αποζημιώσεις για το φυτικό κεφάλαιο και την απώλεια παραγωγής.

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, η κατάσταση είναι ασφυκτική για τους πληγέντες αγρότες, καθώς οι δενδροκαλλιέργειες χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα χρόνια για να αποκατασταθούν, με δαπανηρές καλλιεργητικές φροντίδες, ενώ οι παραγωγοί βρίσκονται ήδη χωρίς εισόδημα και με υπερβολικά αυξημένο κόστος επανεκκίνησης. Η πολύχρονη καθυστέρηση, όπως επισημαίνει, προκαλεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, οδηγεί σε αδυναμία κάλυψης βασικών οικονομικών υποχρεώσεων και απειλεί με οριστική εγκατάλειψη της δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, αφού εδώ και δύο χρόνια δεσμεύεται για αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου και της παραγωγής χωρίς καμία ουσιαστική πράξη, αφήνοντας τους πληγέντες σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Κόκκαλης ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να εξηγήσει γιατί δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα πληρωμής των αποζημιώσεων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες της Π.Ε. Λάρισας που καταστράφηκαν από την κακοκαιρία Daniel.