Έκλεψε πάνω από 450 κιλά τσιπούρες ιχθυοτροφείου για να τις πωλήσει σε ψαράδικο στην Κόρινθο

Όπως ενημερώνει το Λιμενικό Σώμα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Κορίνθου, προέβησαν στη σύλληψη του 27χρονου αλλοδαπού, για παράβαση άρθρων που έχουν να κάνουν με κλοπή και διακεκριμένη κλοπή. Ο αλλοδαπός, εντοπίστηκε από στελέχη ΟΠΚΕ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, να οδηγεί Ε.Ι.Χ., εντός του οποίου, βρέθηκαν 468 κιλά ψάρια (τσιπούρες). Απ΄ την προανάκριση, διαπιστώθηκε, ότι τα αλιεύματα, είχαν αφαιρεθεί από κλωβούς ιχθυοτροφείων, στον όρμο Σελόντα Σαρωνικού Κόλπου. Σκοπός της ενέργειας αυτής, ήταν η πώλησή τους, σ΄ έναν ημεδαπό, ο οποίος και διατηρεί κατάστημα πώλησης ψαριών στην Κόρινθο.

Απ’ το Λιμεναρχείο της Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και τα ψάρια. Τα τελευταία, παραδόθηκαν στον δήμο Κορινθίων, για την υγειονομική τους ταφή. Κατά την αυτόφωρη διαδικασία, αναζητείται ο ημεδαπός που διατηρεί κατάστημα πώλησης ψαριών, για παράβαση που αφορά την αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Πηγή: ertnews.gr