B. Κόκκαλης: Εξοντωτικές αναδρομικές ποινές σε αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω μισθωτηρίων

Σοβαρά ζητήματα αδικίας και εξοντωτικών αναδρομικών ποινών σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν σε προγράμματα αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της 2ης εκκαθάρισης του 1ου έτους εφαρμογής (2024) της 6ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από γεωργική δραστηριότητα, πολλοί παραγωγοί διαπίστωσαν την επιβολή υπέρογκων ποινών μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Οι ποινές αυτές αφορούσαν τον κωδικό ευρήματος 100043 περί μισθωτηρίων που δεν καλύπτουν το ετήσιο χρονικό διάστημα της δέσμευσης, κωδικό που, όπως σημειώνεται, δεν υπήρχε στην πρώτη εκκαθάριση.

Σύμφωνα με την ερώτηση, οι κυρώσεις περιλάμβαναν μηδενισμό αγροτεμαχίων, πολυετείς αποκλεισμούς και απαιτήσεις επιστροφής ποσών, παρά το γεγονός ότι οι δικαιούχοι κατείχαν νόμιμα τα αγροτεμάχια κατά τα έτη αναφοράς και για ολόκληρη τη διετή περίοδο των δεσμεύσεων, χωρίς να μεσολαβήσει ούτε μία ημέρα κενού. Ο βουλευτής τονίζει ότι αγνοήθηκε πλήρως η πραγματικότητα της αγροτικής μίσθωσης, η οποία βασίζεται στο καλλιεργητικό και όχι στο ημερολογιακό έτος, καθώς και το ότι πολλά μισθωτήρια είχαν κατατεθεί στο Taxis πριν από την προδημοσίευση των προγραμμάτων, με οποιαδήποτε τροποποίηση να συνεπάγεται πρόστιμα.

Ο ίδιος αναφέρει ότι ανάλογη πρακτική ακολουθήθηκε και σε άλλα προγράμματα, όπως η Παρέμβαση για το Κομφούζιο και η Παρέμβαση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές, όπου οι προδημοσιεύσεις και οι προσκλήσεις εκδόθηκαν μήνες ή και έναν χρόνο μετά τη σύναψη των νόμιμων μισθωτηρίων των παραγωγών.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάνει λόγο για κατάφωρη αδικία και εξοντωτικές αναδρομικές ποινές σε παραγωγούς που τηρούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους και ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να διευκρινίσει σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να διορθωθούν οι ποινές που επιβλήθηκαν, ενώ οι δικαιούχοι κατείχαν νόμιμα τα αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της δεσμευτικής περιόδου.