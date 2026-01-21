Β. Κόκκαλης: Η πρόταση της ΝΔ περί διακομματικής είναι παραδοχή απουσίας εθνικής στρατηγικής για τα αγροτικά

«Αυτό το οποίο συνετέλεσε καθοριστικά στη μείωση των εισοδημάτων του πρωτογενούς τομέα ήταν η απουσία εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα», Αυτό τόνισε, στην τοποθέτησή του, κατά τη συζήτηση σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής για τα αγροτικά, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλης, σημειώνοντας ότι αυτό είναι κάτι που παραδέχονται και οι σημερινοί κυβερνώντες. «Γι’ αυτό και ζητάνε σε χρόνο -όχι ανύποπτο- τη διακομματική επιτροπή», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, είπε ότι «ήρθε η ώρα να βάλουμε τον πρωτογενή τομέα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ήρθε η ώρα να μην αντιμετωπίζεται με AI το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως κομματικό λάφυρο. Ήρθε η ώρα, ο πρωτογενής τομέας να είναι μακριά και πάνω από κομματικές αντιδικίες».

«Η πρότασή σας είναι εντελώς υποκριτική και είναι άλλοθι για αυτά τα οποία θέλετε να διαχειριστείτε. Υιοθετήστε την πρότασή μας για μόνιμο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής με συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων, επιστημονικής κοινότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χάραξη της εθνικής αγροτικής πολιτικής σε βάθος εικοσαετίας», επεσήμανε ο κ Κόκκαλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ