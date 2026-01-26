Βιολάντα – Η ανακοίνωση της εταιρείας: «Χθες κόβαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα», λένε οι εργαζόμενοι

Λίγο μετά τις 9 το πρωί βρέθηκαν τρεις σοροί από τις πέντε γυναίκες που αγνοούνται μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» και λίγο αργότερα ανασύρθηκε και τέταρτη νεκρή. Μια εργαζόμενη αγνοείται.

Εργαζόμενοι και πυροσβέστης στο Νοσοκομείο Τρικάλων

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

«Στο Νοσοκομείο Τρικάλων είναι έξι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσας δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη σε αυτούς και στις οικογένειές τους» δήλωσε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης,

«Χθες κόβαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα»

Συνολικά το εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους σε νυχτερινή βάρδια την ώρα της έκρηξης.

Δύο εργαζόμενοι από την επόμενη βάρδια, που θα ξεκινούσε στις 6 το πρωί, δήλωσαν συγκλονισμένοι. «Χθες κόβαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα», είπε με βουβό πόνο εργαζόμενος της «Βιολάντα».

Κατά διαστήματα οι φλόγες αναζωπυρώνονται ενώ δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κλήθηκαν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων όπου εκτυλίσσεται η τραγωδία.

Αυτό που απομένει είναι δύο τμήματα που φλέγονται από τις 4 τα ξημερώματα και ένα κενό να τα χωρίζει καθώς το ωστικό κύμα έκοψε στα δύο το τεράστιο εργοστάσιο, όπως καταγράφει η κάμερα του ΕΡΤnews. Tοίχος εκσφενδονίστηκε στην απένταντι πλευρά και στη συνέχεια έπεσε η οροφή.

Η ανακοίνωση της εταιρείας: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Αυτήν τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί, είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Τι πιθαναλογείται για τα αίτια

Στις εικόνες του ΕΡΤnews το πρώτο κτήριο στα αριστερά ήταν η αποθήκη και μετά ξεκινούσε η παραγωγή. Το σημείο της έκρηξης φαίνεται να ήταν εκεί που βρίσκονταν οι φούρνοι οι οποίοι λειτουργούσαν επί 24ωρης βάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, αλλά αμμωνία και προπάνιο είναι υλικά που αναφέρθηκαν ως πιθανή αιτία, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

«Στο σημείο παραμένουν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Δύσκολη η πρόσβαση καθώς η φωτιά είναι ακόμη σε εξέλιξη και παρέχουμε οποιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί ενώ ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας», είπε, νωρίτερα στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.