Ηλεία: Ζημιές στα πορτοκάλια από την κακοκαιρία σε Μακρίσια και Καλυβάκια

26/01/2026
Οι ανεμοθύελλες που έχουν πλήξει τα Μακρίσια και τα Καλυβάκια του δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, από την αρχή του έτους, έχουν φέρει σε απόγνωση τους παραγωγούς πορτοκαλιού, αφού όπως τονίζουν, έχει υποστεί καταστροφή το 50% της παραγωγής, ενώ η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη για αυτούς, αφού η τιμή του καρπού έχει πέσει από τα 30 λεπτά στα 15 με 20, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δυσοίωνο το μέλλον.

Μάλιστα τονίζουν ότι θα πρέπει άμεσα να έρθει στην περιοχή κλιμάκιο από τον ΕΛΓΑ της Πάτρας, προκειμένου να δει τις καταστροφές που υπάρχουν στο πορτοκάλι, προκειμένου να ξεκινήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.

