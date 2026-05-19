Μπάρμπα Στάθης: Εθελοντική δράση κοινωνικής προσφοράς σε συνεργασία με τη Humanity Greece

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εθελοντικών Δράσεων «Μαζί κάνουμε καλό!», η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ υλοποίησε μία ακόμη πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, σε συνεργασία με την οργάνωση «Humanity Greece» με στόχο τη στήριξη συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Οι εθελοντές της εταιρείας συμμετείχαν ενεργά σε δράση κοινωνικού μαγειρέματος, συμβάλλοντας στην προετοιμασία και συσκευασία θρεπτικών γευμάτων, τα οποία στη συνέχεια διαμοιράστηκαν απευθείας ζεστά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κατά τη διάρκεια της δράσης, αξιοποιήθηκαν προϊόντα ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, που χορηγήθηκαν ειδικά για τη συγκεκριμένη δράση, και εφαρμόστηκαν πρακτικές ορθής αξιοποίησης των πρώτων υλών, ενισχύοντας τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

«Στην ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πιστεύουμε στη δύναμη της συλλογικής προσφοράς. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Humanity Greece και τη συμμετοχή των ανθρώπων μας σε εθελοντικές δράσεις, συνεχίζουμε να υλοποιούμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Για εμάς, το πρόγραμμα “Μαζί κάνουμε καλό!” αποτελεί μία καθημερινή δέσμευση με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.» , δήλωσε η Κατερίνα Μακρίδου Ωραιοπούλου, ESG & Corporate Communication Director της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.