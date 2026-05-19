Coca-Cola HBC: Επενδυτικό πλάνο 180 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Η Coca-Cola HBC προχωρά σε νέο κύκλο επενδύσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω το παραγωγικό και εφοδιαστικό της αποτύπωμα. Από το εργοστάσιο της Coca Cola Τρία Έψιλον του Σχηματαρίου, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Zoran Bogdanovic, ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης νέα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ο όμιλος εγκαινίασε τη νέα γραμμή παραγωγής PET στο Σχηματάρι, επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε την υλοποίηση νέου logistic center στην Αθήνα, προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Με τις νέες αυτές κινήσεις, το συνολικό επενδυτικό πλάνο της Coca-Cola HBC στην Ελλάδα για την επόμενη πενταετία διαμορφώνεται στα 180 εκατ. ευρώ.

Τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην τοποθέτησή του έκανε λόγο για μια Ελλάδα που «καινοτομεί και προχωρά με αυτοπεποίθηση», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει η βιομηχανία να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ομίλου, Αναστάσης Δαυίδ, επανέλαβε τη δέσμευση της εταιρείας για συνέχιση των επενδύσεων στη χώρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «όσο μακριά κι αν ταξιδεύουμε, η καρδιά μας παραμένει στην Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ