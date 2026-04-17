BASF – Conaxis®: Η βάση της επιτυχίας σου στην καλλιέργεια βαμβακιού

To Conaxis® είναι το νέο προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Συνδυάζει δύο δραστικά συστατικά, το dimethenamid-p και το clomazone, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία από τα ζιζάνια.

Dimethenamid-p

To Dimethenamid-p ανήκει στη χημική ομάδα των α-χλωροακεταμιδίων (12 χημικά μόρια συνολικά), που κατατάσσονται στην ομάδα 15 κατά HRAC (2024) από την οποία ελάχιστα έχουν πλέον απομείνει εγκεκριμένα για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Ανακαλύφθηκε το 1985 και η πρώτη έγκριση για γεωργική χρήση ήρθε το 1992 στη Ν. Αφρική σε αραβόσιτο και λαχανικά. Αργότερα, ακολούθησαν εγκρίσεις σε πολλές χώρες και ηπείρους.

Το Dimethenamid-p αποτελεί το p-ισοµερές του αρχικού χηµικού µορίου, το οποίο είναι και το πλέον δραστικό, µειώνοντας έτσι σηµαντικά την δόση εφαρµογής ανά στρέµµα. Το χηµικό χαρακτηριστικό που κάνει το Dimethenamid-p να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα µόρια της οµάδας, είναι ο µοναδικός φαινυλικός δακτύλιος που περιέχει θείο (S), διαφοροποιώντας την συµπεριφορά του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος και στον µεταβολισµό του από τα φυτά.

Συγκεκριµένα η δραστική ουσία συµπεριφέρεται πολύ καλά σε συνθήκες µεταβαλλόµενης υγρασίας στο έδαφος (εναλλαγές ξηρών και υγρών κύκλων) όπου µπορεί να ανακατανέµεται στο πορώδες του εδάφους (κάθετα και οριζόντια) µέσω της αέριας φάσης (υδρατµών) βρίσκοντας τα ζιζάνια που φυτρώνουν.

Τέτοιες συνθήκες είναι συνηθισµένες στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα το Dimethenamid-p να προσαρµόζεται πολύ καλά δίνοντας διάρκεια δράσης καταπολεµώντας διαδοχικά κύµατα βλάστησης των ζιζανίων.

Το Clomazone ανήκει στην ομάδα των ισοξαζολιδινονών και προκαλεί χαρακτηριστική χλώρωση των ευαίσθητων ζιζανίων, εμποδίζοντας τη βλάστησή τους.

Πλεονεκτήματα του Conaxis®:

• Συνδυάζει δύο δραστικά, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε βασικά ζιζάνια της καλλιέργειας βαμβακιού.

• Η διαθεσιμότητα του DMTA-p εξασφαλίζει την ενεργοποίησή του ακόμα και σε συνθήκες περιορισμένης υγρασίας.

• Καταπολεμά σημαντικά αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, όπως: Μουχρίτσα, αγριοντομάτα, αιματόχορτο, αντράκλα, μαρτιάκος, σετάρια, βλήτο τραχύ, αγριοβαμβακιά και λουβουδιά.