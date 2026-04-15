Υπαίθρια κηπευτικά: Εμπόδια στον προγραμματισμό, το κόστος και η έλλειψη εργατών

Στη διαδικασία προετοιμασίας των χωραφιών, προκειμένου να φυτευτούν τα υπαίθρια κηπευτικά, βρίσκονται οι παραγωγοί των πρωιμότερων περιοχών. Τα είδη που κυριαρχούν είναι η τομάτα, η πιπεριά και η μελιτζάνα, καθώς και το αγγούρι και το κολοκύθι.

Η εικόνα που αποκομίζουμε μέχρι στιγμής από τις εταιρείες σποροφύτων, καθώς και από τους γεωπόνους με τους οποίους συνεργάζονται οι παραγωγοί, δείχνει ότι ο προγραμματισμός δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, ενώ σε ορισμένες περιοχές εμφανίζει ακόμη και μείωση.

Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές που παρουσιάζουν τα προϊόντα κατά την περίοδο της συγκομιδής, σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατών γης, αποτελούν τροχοπέδη για την αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των φυτεύσεων πραγματοποιείται σε ορεινές περιοχές, όπου, λόγω των θερμοκρασιών που επικρατούν κατά την περίοδο του καλοκαιριού, παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Στην έλλειψη εργατών γης, καθώς και στο υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές κατά την περίοδο της συγκομιδής, αποδίδει τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων χρόνο με τον χρόνο ο Σωτήρης Καμούτσης, παραγωγός σποροφύτων στην Αλίαρτο. Όπως δηλώνει, «και η φετινή χρονιά θα κινηθεί στην ίδια πορεία, σε αντίθεση με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι οποίες δείχνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερη οργάνωση».

Δομοκός: Στο 3ο δεκαήμερο του Απρίλη οι φυτεύσεις

Από την περιοχή του Δομοκού, ο Πέτρος Γεωργούσης, παραγωγός κηπευτικών, κάνει λόγο για μια συγκρατημένη χρονιά, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής αλλά και των τιμών των προϊόντων κατά την περίοδο της συγκομιδής. Ο ίδιος αναφέρει ότι μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου θα ξεκινήσουν οι φυτεύσεις τομάτας, πιπεριάς και μελιτζάνας στην περιοχή.

Εκτιμά ότι «το κόστος παραγωγής των προϊόντων είναι σημαντικά αυξημένο, όπως και το κόστος των υλικών συσκευασίας». Παράλληλα, σημειώνει ότι τα σπορόφυτα της εμβολιασμένης ντομάτας κυμαίνονται στα 0,84–0,90 ευρώ ανά φυτό, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι.

Όσον αφορά την τρέχουσα περίοδο και την υψηλή τιμή της ντομάτας, δηλώνει ότι «αυτό δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις υπαίθριες καλλιέργειες».

Ορεινή Κορινθία: Το νερό συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή

Ως οψιμότερη χαρακτηρίζει την περιοχή όπου δραστηριοποιείται ο γεωπόνος Τάσος Γεωργιάδης, από το Καίσαρι Κορινθίας. Όπως δηλώνει, πάνω από 5.000 στρέμματα καλλιεργούνται κάθε χρόνο με υπαίθριες ντομάτες, κυρίως αυτοκορυφολογούμενες, καθώς έχουν μικρότερο κόστος διαχείρισης, αλλά και μικρότερες αποδόσεις σε σχέση με τις αναρριχώμενες.

Υποστηρίζει ότι «κατά μέσο όρο, ανά οικογενειακή εκμετάλλευση καλλιεργούνται περίπου 30 στρέμματα, ενώ υπάρχουν και επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα 500 στρέμματα». Για την τρέχουσα περίοδο εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς το μεγάλο πρόβλημα της άρδευσης που παρουσιάζεται άλλες χρονιές στην περιοχή φαίνεται πως φέτος δεν θα επηρεάσει την παραγωγή.

Τριάδα Εύβοιας: Η Tuta διώχνει την υπαίθρια ντομάτα

Στην πιπεριά, τη μελιτζάνα και το κολοκύθι, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από την περσινή περίοδο, φαίνεται να επενδύουν οι παραγωγοί της Τριάδας. Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Ρουμπής, παραγωγός κηπευτικών, «η ντομάτα στην περιοχή μας έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί λόγω της έντονης παρουσίας του εντόμου Tuta absoluta, το οποίο προκαλεί σημαντικές καταστροφές και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά».

Τονίζει, επίσης, ότι τα υπαίθρια κηπευτικά στην κεντρική Εύβοια παρουσιάζουν τάση μείωσης, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερα σχήματα και εταιρείες, καθώς οι μικροί αγρότες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις.