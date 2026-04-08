Βαμβάκι: Οι χαμηλές τιμές και το αυξημένο κόστος οδηγούν σε μείωση των εκτάσεων

Μετά τα μέσα Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει η σπορά της νέας καλλιεργητικής περιόδου για το βαμβάκι. Ωστόσο, το κλίμα μεταξύ των παραγωγών παραμένει επιφυλακτικό. Οι χαμηλές τιμές του προϊόντος, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής, δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τη συνέχεια της καλλιέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες από συνομιλίες με βαμβακοπαραγωγούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, η πλειονότητα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Παράλληλα, το ζήτημα του νερού, που τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα, φαίνεται φέτος να είναι σε καλύτερη κατάσταση σε αρκετές περιοχές, γεγονός που προκαλεί μια σχετική ανακούφιση. Ωστόσο, η πολυετής ενασχόληση των παραγωγών με το βαμβάκι και η επένδυση σε εξοπλισμό καθιστούν δύσκολη την πλήρη εγκατάλειψη της καλλιέργειας, ακόμη και υπό δυσμενείς συνθήκες.

Ημαθία και Φθιώτιδα: Με σιτηρά και καλαμπόκι θα καλύψουν τις εκτάσεις

Στο Μακροχώρι Ημαθίας, ο παραγωγός Σπύρος Καραμελίδης δηλώνει ότι προχωρά σε σημαντική μείωση των εκτάσεων βαμβακιού, τις οποίες αντικαθιστά με καλαμπόκι και κινόα. Όπως εξηγεί, «οι χαμηλές τιμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής αποτελούν βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες για τη συνέχιση της καλλιέργειας». Παράλληλα, επισημαίνει ότι στην περιοχή του δεν παρατηρούνται προβλήματα επάρκειας νερού, ενώ το κόστος άρδευσης παραμένει σχετικά χαμηλό.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας, όπου, σύμφωνα με τον παραγωγό Παναγιώτη Στεφανούδη, «καταγράφεται μείωση άνω του 20% στις καλλιεργούμενες εκτάσεις βαμβακιού». Ένα σημαντικό μέρος των εκτάσεων έχει ήδη στραφεί σε καλλιέργειες όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι, καθώς το βαμβάκι δεν εμφανίζει την απαιτούμενη οικονομική δυναμική. Παρά ταύτα, τα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα για τη φετινή περίοδο κρίνονται επαρκή, γεγονός που αξιολογείται θετικά από τους παραγωγούς.

Κωπαΐδα: Το πρόβλημα του νερού αλλάζει τις ισορροπίες

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές, στην Κωπαΐδα το ζήτημα της άρδευσης παραμένει καθοριστικό. Ο βαμβακοπαραγωγός Θανάσης Βελέντζας από τον Ορχομενό επισημαίνει ότι σημαντικές εκτάσεις που προορίζονταν για βαμβάκι παραμένουν ακαλλιέργητες ή οι παραγωγοί στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες. Όπως τονίζει, «τα χωράφια αυτά θα έπρεπε ήδη να έχουν προετοιμαστεί, ωστόσο η αβεβαιότητα σχετικά με τη διαθεσιμότητα νερού οδηγεί πολλούς παραγωγούς σε διαφορετικές επιλογές».

Η στροφή προς τα σιτηρά είναι εμφανής, γεγονός που προμηνύει σημαντική μείωση των βαμβακοκαλλιεργειών στην περιοχή. Οι τιμές του προϊόντος και το υψηλό κόστος παραγωγής ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, επηρεάζοντας άμεσα τις τελικές αποφάσεις των αγροτών.

Έβρος: Το βαμβάκι δείχνει να διατηρεί τη θέση του

Διαφορετική είναι η εικόνα στην περιοχή του Έβρου, και ειδικότερα στην Ορεστιάδα. Ο παραγωγός Δημήτρης Μίντογλου εκτιμά ότι το βαμβάκι θα συνεχίσει να αποτελεί βασική επιλογή για τους αγρότες της περιοχής. Όπως αναφέρει, «καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος προσφέρουν περιορισμένα εισοδήματα, γεγονός που διατηρεί το βαμβάκι ως πιο σταθερή λύση».

Παρά τις χαμηλές τιμές, η καλλιέργεια εξακολουθεί να προσφέρει ικανοποιητικές αποδόσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 400 κιλά ανά στρέμμα. Επιπλέον, η εμπειρία των παραγωγών και ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργούν υπέρ της διατήρησης της καλλιέργειας. Στα θετικά συγκαταλέγεται και η επάρκεια νερού για τη φετινή περίοδο, που εκτιμάται ότι θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες των καλλιεργειών.

Συνολικά, η φετινή καλλιεργητική περίοδος για το βαμβάκι διαμορφώνεται ως μια μεταβατική χρονιά, με έντονες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Οι παραγωγοί καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στο αυξημένο κόστος, τις χαμηλές τιμές και τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας αποφάσεις που θα καθορίσουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το βαμβάκι εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής γεωργίας, έστω και υπό πίεση.