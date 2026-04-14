Σιτηρά: Ευεργετικές δείχνουν να είναι οι τελευταίες βροχοπτώσεις

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη βροχοπτώσεων, που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα σε εκείνες όπου καλλιεργούνται σιτηρά, είχαν αρχίσει να προκαλούν ανησυχία στους παραγωγούς. Η γνωστή εικόνα του κιτρινίσματος, αλλά και της περιορισμένης ανάπτυξης των φυτών, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου. Για τον λόγο αυτό, οι γεωργοί στρέφουν τα βλέμματά τους προς τον ουρανό, περιμένοντας τις βροχές.

Οι προσδοκίες αυτές φαίνεται ότι αρχίζουν να επιβεβαιώνονται, με τους παραγωγούς να κοιτούν πλέον προς την περίοδο του αλωνισμού. Ωστόσο, το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί, είναι μεγάλο και συνοδεύεται από πολλούς κινδύνους για ένα «ξεσκέπαστο εργοστάσιο», όπως συχνά χαρακτηρίζουν οι ίδιοι οι αγρότες τα χωράφια τους.

Φθιώτιδα – Ανατροπή τις τελευταίες ημέρες

Όπως επισημαίνει ο Κώστας Γεωργίου, παραγωγός σιτηρών από την Κάτω Τιθορέα, η εικόνα που παρουσιάζουν τα φυτά μετά τις τελευταίες βροχές είναι τελείως διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων ημερών. «Είχαμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς βροχές στην περιοχή μας, το οποίο επηρέαζε σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών. Αν υπολογίσουμε ότι στο διάστημα αυτό είχαμε πραγματοποιήσει και τις απαραίτητες λιπάνσεις, ο καιρός, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν βοηθούσε καθόλου. Οι τελευταίες ημέρες, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις, άλλαξαν εντελώς την εικόνα της καλλιέργειας και αυτή την περίοδο συζητάμε για ένα πιο αισιόδοξο σενάριο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι βροχές, σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες, ευνοούν και την ανάπτυξη μυκητολογικών προσβολών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο την απόδοση όσο και την ποιότητα της παραγωγής.

Κοζάνη – Ακόμη μία βροχή θα ήταν καλύτερη

Την ίδια εικόνα περιγράφει και ο Νίκος Θάνος, παραγωγός σιτηρών από την Κοζάνη, επισημαίνοντας ότι οι βροχές των τελευταίων ημερών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των καλλιεργειών στην περιοχή.

«Το προηγούμενο διάστημα τα φυτά ήταν ουσιαστικά καθηλωμένα. Είχαμε πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες λιπάνσεις, όμως όταν δεν υπάρχει υγρασία στο έδαφος, τα λιπάσματα δεν μπορούν να αποδώσουν. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις βοήθησαν σημαντικά στην ανάπτυξη των φυτών», αναφέρει.

Κλείνοντας, εκτιμά ότι οι καιρικές συνθήκες των επόμενων εβδομάδων θα είναι καθοριστικές για την τελική εικόνα της παραγωγής. «Αν μέχρι το τέλος Απριλίου έχουμε ακόμη μία καλή βροχή, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ υψηλές αποδόσεις, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα».

Καρδίτσα – Οι σωστές λιπάνσεις δείχνουν καλά αποτελέσματα

Για ιδιαίτερα ευνοϊκές βροχοπτώσεις στην περιοχή του κάνει λόγο ο Κώστας Καμινιώτης, παραγωγός από τα Ορφανά Καρδίτσας. Όπως σημειώνει, οι παραγωγοί σιτηρών που πραγματοποίησαν τις λιπάνσεις την κατάλληλη χρονική περίοδο φαίνεται να έχουν και καλύτερα αποτελέσματα. «Τα φυτά έχουν ήδη ξεπεράσει τα 40 εκατοστά και εμφανίζονται εύρωστα για την εποχή», αναφέρει. Ωστόσο, επισημαίνει ότι μέχρι τον αλωνισμό απομένει ακόμη αρκετός χρόνος και οι καλλιέργειες μπορούν εύκολα να προσβληθούν από μυκητολογικές ασθένειες. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο για την τελική παραγωγή θα διαδραματίσουν και οι θερμοκρασίες κατά την περίοδο της ανθοφορίας, αλλά και μέχρι τη συγκομιδή.

Κωπαΐδα – Προβληματισμός για τα πεδινά

Διαφοροποιημένη εικόνα για την περιοχή της Κωπαΐδας περιγράφει ο Γιάννης Νταντούμης από τον Ορχομενό. Όπως αναφέρει, τα χωράφια που βρίσκονται περιμετρικά της πεδιάδας, φαίνεται να βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με εκείνα που βρίσκονται μέσα στο Κωπαϊδικό πεδίο.

Ο ίδιος εκτιμά ότι πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των καλλιεργειών θα υπάρχει σε περίπου δέκα ημέρες, «όταν θα έχουν υποχωρήσει τα νερά από τα χωράφια, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα».

Κομοτηνή – Απώλειες από την έναρξη της σποράς

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα καταγράφει ο Νίκος Κυριαζής από το Νέο Σιδηροχώρι Κομοτηνής. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της σποράς «οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα πολλές καλλιέργειες να παρουσιάζουν απώλειες φυτών που ξεπερνούν ακόμη και το 30%».

Αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση, υποστηρίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παραγωγών δεν ακολούθησε το πρόγραμμα λιπάνσεων, με συνέπεια να μην έχει γίνει η σωστή εφαρμογή τους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι «υπήρξαν σημαντικές απώλειες λόγω πλημμυρών, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων να παρασυρθούν εκτός των χωραφιών».