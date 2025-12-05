Beam Circular Accelerator: Αναζήτηση νεοφυών επιχειρήσεων για κυκλική οικονομία

Ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να ενισχύσει νεοφυείς επιχειρή σεις που μετατρέπουν την κυκλική βιοοικονομία σε επιχειρηματική πραγματικότητα αναζητεί καινο- τόμες startups. Το BEAM Circular Accelerator αναζητά πέντε καινο- τόμες επιχειρήσεις για την ομάδα του 2026. Πρόκειται για startups που παράγουν:

Προϊόντα από βιομάζα.

Καταναλωτικά αγαθά βασι σμένα σε ανανεώσιμες οργανικές πρώτες ύλες.

Συστατικά τροφίμων νέας γενιάς.

Υλικά και ενέργεια από γεωρ γικά απόβλητα και παραπροϊόντα.

Ο κοινός παρονομαστής των εταιρειών που θα επιλεγούν εί ναι η δυνατότητα πραγματικού περιβαλλοντικού αντικτύπου και η ετοιμότητα για κλιμάκωση. Σύμ φωνα με τον επιταχυντή, η κυκλική βιοοικονομία δεν αντιμετωπίζει τα απόβλητα ως πρόβλημα, αλλά ως πολύτιμη πρώτη ύλη.

Οι φιναλίστ θα συμμετάσχουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα 12 εβδομάδων, με εξατομικευμένη καθοδήγηση από επενδυτές, επιστήμο νες και βιομηχανικούς συνεργάτες. Παράλληλα, θα λάβουν συνολική υποστήριξη 100.000 δολαρίων – επιχορηγήσεις και πρόσβαση σε

πόρους του California Bioeconomy Innovation Campus, που λειτουργεί ως κόμβος για τεχνολογίες βιοοικονομίας. Το πρόγραμμα θα φέρει τις startups σε επαφή με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και μερικές από τις μεγαλύτερες χημικές εταιρείες παγκοσμίως. Στόχος είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής ωριμότητας των λύσεων, αλλά και η διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης πορείας προς την αγορά. Το BEAM θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν την τεχνολογική ετοιμότητα των προϊόντων τους, να εντοπίσουν ελλείψεις και να βρουν τους σωστούς στρατηγικούς εταίρους.

Τέλος, το στοίχημα του BEAM είναι να αναδείξει την επόμενη γενιά εταιρειών που θα αλλάξουν το πώς χρησιμοποιούμε οργανικές πρώτες ύλες, πώς αντιμετωπίζουμε τα απόβλητα και πώς χτίζουμε βιώσιμες, κυκλικές αλυσίδες αξίας.