EdenCore: Χρηματοδότηση 0,9 εκατομμυρίων για την ελληνική εταιρεία αγροτεχνολογίας

Η EDENCORE Technologies, μια εταιρεία γεωργικής τεχνολογίας με έμφαση στις δενδρώδεις καλλιέργειες, ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση του seed γύρου χρηματοδότησης ύψους €0.9 εκατομμυρίων. Της επένδυσης ηγήθηκε το Uni.Fund VC και περιλαμβάνει νέες συμμετοχές από το Loggerhead Ventures, την εταιρεία παραγωγής μηχανημάτων ψεκασμού AGROMA, και angel επενδυτές από το Theti Club.

Η νέα επένδυση θα στοχεύσει: στην επιτάχυνση της παγκόσμιας επέκτασης μέσω βασικών συνεργασιών σε χώρες-στόχους, και την ενσωμάτωση σημαντικών αναβαθμίσεων στο κύριο προϊόν της εταιρείας, το Viewer. Το Viewer είναι ήδη εμπορικά διαθέσιμο σε 10+ χώρες παγκοσμίως, καλύπτοντας περισσότερα από 3.000 εκτάρια καλλιεργούμενης γης.

Το Viewer είναι ο «Ελβετικός σουγιάς» του αγρότη για την αύξηση της αποδοτικότητας στις δενδρώδεις καλλιέργειες. Μέσω προηγμένης ανάλυσης εικόνας και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI), το Viewer παρακολουθεί κρίσιμες παραμέτρους σχετικά με την παραγωγικότητα, τη ευρωστία (vigor), και την κατάσταση υγείας κάθε δέντρου ξεχωριστά. Επιπλέον, αυτή η τεχνολογία συνδέεται με ψεκαστικά μηχανήματα, επιτρέποντας στους αγρότες να βελτιστοποιούν τη χρήση χημικών και να μειώνουν τη σπατάλη έως και 40%.

«Αυτή η χρηματοδότηση σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για την EDENCORE», δήλωσε ο Νίκος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος και συνΙδρυτής της EDENCORE Technologies. «Η παγκόσμια γεωργία υφίσταται επί του παρόντος μια σημαντική αναδιάρθρωση, με πολλούς αγρότες να φεύγουν από την αγορά λόγω διαφόρων αγοραίων και γεωπολιτικών παραγόντων. Περισσότερο από ποτέ, οι αγρότες ζητούν μείωση του κόστους και μείωση των παραγόντων αβεβαιότητας μέσω καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου των καλλιεργειών τους. Η EDENCORE έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Η επένδυση θα μας επιτρέψει όχι μόνο να κλιμακώσουμε τις δραστηριότητές μας και να συνάψουμε κρίσιμες συνεργασίες σε νέες αγορές, αλλά και να προωθήσουμε σημαντικά το Viewer, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τα πιο σύγχρονα εργαλεία στον γεωργικό τομέα παγκοσμίως».

Η Δώρα Τραχανά, Partner στο Uni.Fund VC ανέφερε «Στο Uni.Fund αναζητούμε ομάδες που μετατρέπουν τη βαθιά τεχνολογία σε σαφή, μετρήσιμη αξία για τους πραγματικούς επαγγελματίες στο χωράφι – και η EDENCORE πετυχαίνει ακριβώς αυτό. Το Viewer μεταφράζει σύνθετα δεδομένα απεικόνισης και αγρονομίας σε απλές, πρακτικές αποφάσεις σε επίπεδο δέντρου, βοηθώντας τους παραγωγούς να μειώσουν το κόστος, να περιορίσουν τον κίνδυνο της παραγωγής και να ανταποκριθούν σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Καθώς η κλιματική αστάθεια και η πίεση στα περιθώρια κέρδους εντείνονται, λύσεις όπως το Viewer παύουν να είναι “nice to have” και γίνονται κρίσιμη υποδομή για τις ειδικές καλλιέργειες υψηλής αξίας. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε την EDENCORE από την πρώτη μέρα και έως τη διεθνή της ανάπτυξη, στην εμβάθυνση των συνεργασιών της με κατασκευαστές ψεκαστικών μηχανημάτων και στην καθιέρωση του Viewer ως σημείο αναφοράς για τον έξυπνο ψεκασμό και την data-driven διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης».

Ο Δρ. Ευάγγελος Κοσμίδης, CEO & General Partner στο climate-tech VC Loggerhead Ventures, υπογράμμισε: «Στη Loggerhead Ventures πιστεύουμε ότι το μέλλον της γεωργίας θα καθοριστεί από τεχνολογίες με ουσιαστικό αντίκτυπο και δυνατότητα ανάπτυξης σε μεγάλη κλίμακα, και η EdenCore το αποδεικνύει ήδη στην πράξη. Η ομάδα συνδυάζει επιστημονική αρτιότητα, ουσιαστική δέσμευση και βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δουλεύουν οι παραγωγοί — ένα σύνολο χαρακτηριστικών σπάνιο, αλλά απαραίτητο για να επιτευχθούν πραγματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα σε έναν κλάδο που βρίσκεται υπό ολοένα αυξανόμενες πιέσεις. Η ισχυρή διεθνής δυναμική που έχει ήδη κατακτήσει η EdenCore επιβεβαιώνει τόσο την τεχνολογία όσο και το επιχειρηματικό της μοντέλο. Επενδύουμε στην EdenCore γιατί βλέπουμε μια εταιρεία που μπορεί να αναδειχθεί σε ηγέτη της precision agriculture, με την τεχνολογική βάση, την επιχειρησιακή ικανότητα και το σωστό market timing για να αναπτυχθεί παγκόσμια. Το όραμά τους ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δική μας αποστολή: να στηρίζουμε ομάδες που επαναπροσδιορίζουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας δημιουργώντας μετρήσιμη περιβαλλοντική αξία.»