Bindbridge: Ζιζανιοκτόνο νέας γενιάς μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματοδότηση 3,8 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε η εταιρεία Bindbridge, με έδρα το Cambridge για να επιταχύνει την ανάπτυξη ενός νέου, ασφαλέστερου και πιο αποτελεσματικού ζιζανιοκτόνου ευρέος φάσματος που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τη γλυφοσάτη. Πρόκειται για μια τεχνολογική προσέγγιση που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, χημεία ακριβείας και βιολογία φυτών, εισάγοντας μια εντελώς νέα κατηγορία μορίων, τις λεγόμενες «μοριακές κόλλες».

Μια νέα λογική στη χημεία των αγρών

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ζιζανιοκτόνα, που λειτουργούν κυρίως μέσω της αναστολής ενεργών θέσεων ενζύμων, η Bindbridge αξιοποιεί γενετική (generative) τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει μικρά μόρια ικανά να φέρουν σε «επαγόμενη εγγύτητα» δύο πρωτεΐνες. Η καταλυτική φύση της διαδικασίας αποτελεί ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα: ένα μόριο μπορεί να οδηγήσει στην αποδόμηση πολλαπλών αντιγράφων της πρωτεΐνης-στόχου.

Θεωρητικά, αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερες δόσεις εφαρμογής, μειωμένη περιβαλλοντική παραμονή και αυξημένη αποτελεσματικότητα ακόμη και σε ανθεκτικά στελέχη ζιζανίων. Επιπλέον, ανοίγει ο δρόμος για στόχευση πρωτεϊνών που μέχρι σήμερα θεωρούνταν «μη φαρμακοποιήσιμες». Η Bindbridge υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα της –η λεγόμενη GlueFold– μπορεί να συμπιέσει τον χρόνο ανακάλυψης υποψήφιων μορίων από χρόνια σε εβδομάδες. Κάθε νέα πρωτεΐνη-στόχος που συνδέεται με θανατηφόρο φαινότυπο μπορεί να μετατραπεί σε έναν νέο τρόπο δράσης. Σε έναν κλάδο όπου έχει παρουσιαστεί μόλις ένας νέος τρόπος δράσης τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, η προοπτική δημιουργίας «δεκάδων» νέων μηχανισμών δεν είναι απλώς τεχνική πρόοδος· είναι εν δυνάμει αναδιάταξη ολόκληρης της αγοράς.