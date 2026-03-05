Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ γιορτάζει 100 χρόνια με συνέδριο για το μέλλον της γεωργίας στην 31η Agrotica

Την ιστορική διαδρομή, την επιστημονική γνώση και τις σύγχρονες προκλήσεις της γεωπονικής επιστήμης φιλοδοξεί να αναδείξει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Από τον Σπόρο της Γνώσης στον Καρπό της Καινοτομίας – 100 Χρόνια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ».

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του τμήματος, το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO, στο πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «Agrotica» και θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Μαρτίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» (Περίπτερο 8, 2ος όροφος).

Στόχος της διοργάνωσης, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, καθηγητής Θωμάς Κωτσόπουλος, είναι να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο αντάξιο της μακράς ιστορίας και της σημαντικής συνεισφοράς του τμήματος στην εκπαίδευση, την έρευνα και την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

«Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΑΠΘ, αλλά και με την έναρξη των προεπετειακών δράσεων του Τμήματος Γεωπονίας, οι οποίες θα κορυφωθούν το 2027», σημειώνει.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν η γνώση και η εμπειρία που έχει παραχθεί όλα αυτά τα χρόνια στο Τμήμα Γεωπονίας, η ιστορική του πορεία από το 1927 έως σήμερα, αλλά και η σύγχρονη εφαρμοσμένη έρευνα που συμβάλλει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, μέσα από θεματικές ενότητες και διαδραστικές συνεδρίες θα αναπτυχθεί επιστημονικός αλλά και πρακτικός διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης γεωργίας, με έμφαση στην καινοτομία και στις λύσεις που μπορούν να στηρίξουν την αγροδιατροφική αλυσίδα – από το χωράφι μέχρι το ράφι.

Τη θέση της ότι η διοργάνωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις εξωστρέφειας του τμήματος, διατυπώνει, από την πλευρά της, η καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας και υπεύθυνη δράσεων εξωστρέφειας, Μαρία Παρταλίδου. Αναφέρει δε, πως το συνέδριο θα αποτελέσει σημείο συνάντησης φοιτητών και φοιτητριών, αποφοίτων του τμήματος μέσω του νεοσύστατου Συλλόγου Alumni, αλλά και γεωργών, συνεταιρισμών, φορέων άσκησης πολιτικής και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. «Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον τόσο της γεωργίας όσο και της γεωπονικής επιστήμης», σημειώνει.

Στο πλαίσιο της Agrotica, το τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ θα διοργανώσει επίσης σειρά εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και εργαστηρίων για μαθητές, ερευνητές, επαγγελματίες του κλάδου αλλά και το ευρύ κοινό. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 12 έως και την Κυριακή 15 Μαρτίου, στο Περίπτερο 8 (2ος όροφος, Stand 22) της έκθεσης.

