Καρδίτσα: 2ο Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Έργου PRIMA Dionysus

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα το 2ο Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού, με τη συμμετοχή φορέων και αγροτών, το οποίο συνδιοργανώθηκε από τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου PRIMA Dionysus.

Η συνάντηση εργασίας είχε ως επίκεντρο τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων λύσεων προσαρμογής για την περιοχή της Καρδίτσας, για την μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με χρονικό ορίζοντα το 2050.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας, βασισμένης στο ολοκληρωμένο πλαίσιο προσέγγισης WEFE Nexus (Νερό, Ενέργεια, Τρόφιμα, Οικοσυστήματα), πραγματοποιήθηκε η ανάλυση δύο διαφορετικών σεναρίων για το μέλλον της περιοχής της λίμνης Ν. Πλαστήρα, ένα σενάριο σταδιακής προσαρμογής και ένα σενάριο δομικού μετασχηματισμού λόγω έντονων κλιματικών πιέσεων. Στο διάλογο συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστήμονες και παραγωγοί – Μέλη ΤΟΕΒ Ταυρωπού, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η δημιουργία ενός στρατηγικού οδικού χάρτη που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις της λειψυδρίας, αλλά και του ανταγωνισμού των πόρων.

Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού κ. Αθανάσιος Μαρκινός, εκ μέρους της ομάδας έργου του Οργανισμού και ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς κ. Γεώργιος Βλόντζος, εκ μέρους της ομάδας έργου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ευχαρίστησαν θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για τον εποικοδομητικό σχολιασμό τους, καθώς και για την προθυμία τους για ενεργή συμμετοχή σε συντονισμένες προσπάθειες, που προσπαθούν να συμβάλλουν σε ένα σύστημα ολιστικής θεώρησης για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.