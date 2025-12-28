Επίσκεψη του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στη Βαρβάκειο Αγορά

Με αφορμή τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων, οι φοιτητές του Ε’ Εξαμήνου του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ πραγματοποίησαν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βαρβάκειο Αγορά της Αθήνας, στο πλαίσιο του μαθήματος «Υγιεινή Τροφίμων». Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις αίθουσες διδασκαλίας με την πραγματικότητα των χώρων εμπορίας και διαχείρισης τροφίμων.

Κατά την επίσκεψη, οι φοιτητές παρατήρησαν όλες τις κατηγορίες τροφίμων που πωλούνται στην αγορά – κρέατα, ιχθυηρά, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα. Παρακολούθησαν από κοντά τις διαδικασίες κοπής, χειρισμού και παρουσίασης των προϊόντων, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με καταστηματάρχες, πωλητές και καταναλωτές, αποκτώντας πλήρη εικόνα των λειτουργικών συνθηκών της αγοράς.

Με θεωρητικό υπόβαθρο τον Οδηγό Υγιεινής της Βαρβακείου Αγοράς, οι φοιτητές αξιολόγησαν τις πρακτικές των καταστημάτων και κατέγραψαν σημαντικές ελλείψεις και παραλείψεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή βασικών κανόνων καθαριότητας, απολύμανσης και σωστής αποθήκευσης τροφίμων δεν ήταν πάντα επαρκής, ενώ η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων ήταν σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτη. Οι φοιτητές τόνισαν ότι η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για την πρόληψη κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και την εξασφάλιση ασφαλών τροφίμων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Ο καθηγητής Γεώργιος Ζακυνθινός, υπεύθυνος της επίσκεψης, ανέφερε: «Η εκπαιδευτική επίσκεψη είχε διττό χαρακτήρα: Αφενός προάγει την εκπαίδευση των φοιτητών μέσα από τη βιωματική εμπειρία, αφετέρου ενισχύει την εξωστρέφεια του Τμήματός μας και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την αγορά. Μέσω αυτής της δράσης, οι φοιτητές μπορούν να δουν από κοντά τη λειτουργία μιας αγοράς, να κατανοήσουν πώς διασφαλίζονται ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και να εντοπίσουν τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση».

Ο καθηγητής πρόσθεσε: «Η επίσκεψη έδωσε, επίσης, τη δυνατότητα διαλόγου με τους επαγγελματίες της αγοράς και τους καταναλωτές, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που μπορούν να στηρίξουν την πολιτεία και την κοινωνία. Η κατάσταση της Βαρβακείου Αγοράς κρίνεται ικανοποιητική, αλλά υπάρχουν περιθώρια σημαντικών βελτιώσεων στις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής. Η αγορά της Αθήνας αποτελεί τον καθρέπτη της χώρας μας· η καταγραφή της ποιότητας και των τρωτών σημείων είναι κρίσιμη για τη βελτίωση των πρακτικών και την προστασία της δημόσιας υγείας».

Ετοιμάζεται ολιστική μελέτη περίπτωσης

Σημαντικό είναι ότι, τις επόμενες ημέρες, οι φοιτητές θα συντάξουν και θα παραδώσουν ως μελέτη περίπτωσης, έκθεση και αναφορά για την κατάσταση της Βαρβακείου Αγοράς συνολικά. Η αναφορά αυτή θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τις παρατηρήσεις τους, τις ελλείψεις που εντόπισαν, αλλά και προτάσεις βελτίωσης για την ενίσχυση της υγιεινής και της εκπαίδευσης των χειριστών τροφίμων, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη επιστημονική αποτύπωση της πραγματικότητας.

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνεχίζει να προάγει πρωτοβουλίες που συνδέουν την εκπαίδευση με την κοινωνική υπευθυνότητα και την προαγωγή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων για όλους τους πολίτες, ενισχύοντας τη σύνδεση θεωρίας και πράξης και τη βιωματική μάθηση των φοιτητών.