Να διαβεβαιώσει «όλους τους καταναλωτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους ότι το περιβόητο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά επιδοτήσεις και όχι βιολογικά προϊόντα» θέλει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ΒΙΟΕΝΩΣΗ. Η οργάνωση μιλά για «κύμα λάσπης, που μεταφέρει την ευθύνη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στους Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και εν τέλει στα ίδια τα Βιολογικά Προϊόντα και σε αυτούς που τα παράγουν», διευκρινίζοντας ότι: «Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Οι Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τη Βιολογική Γεωργία. Κάθε ημέρα, δεκάδες επιθεωρητές στους αγρούς και διοικητικά στελέχη, δίνουν συνεχείς μάχες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των βιολογικών προϊόντων, εντός ενός πολύ στενού νομοθετικού πλαισίου και υπό τη σκιά συνεχών και αυστηρών ελέγχων από τις Αρμόδιες Αρχές έχοντας, άλλες φορές αρωγό και άλλες πάλι απέναντί τους την πολιτεία, που δημιουργεί εμπόδια στη διασφάλιση του συστήματος ελέγχων, μεταφέρει στους Φορείς αναρμόδιες διοικητικές υποχρεώσεις και στην προκειμένη περίπτωση μεταφέρει και ευθύνες».

Στη συνέχεια, η ΒΙΟΕΝΩΣΗ προσθέτει: «Η μετακύλιση ευθυνών στους Φορείς Πιστοποίησης ΒΙΟ δεν αποτελεί λύση. Αντίθετα, υπονομεύει ένα σύστημα που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες με διαφάνεια, τεχνική επάρκεια και διεθνή αναγνώριση και δημιουργεί ανασφάλεια σε βιοπαραγωγούς, καταναλωτές ΒΙΟ προϊόντων και στον εμπορικό κόσμο των Βιολογικών Προϊόντων. Παράλληλα δημιουργεί δυσεπίλυτο πλήγμα στη διεθνή εικόνα των ελληνικών ΒΙΟ προϊόντων. Μια εικόνα αξιοπιστίας, που με τόσο κόπο και επί σειρά πολλών ετών έχτισαν Φορείς ΒΙΟ και βιοπαραγωγοί, γκρεμίστηκε μέσα σε λίγους μήνες.

Οι Φορείς ΒΙΟ φροντίζουν τα Βιολογικά προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι του καταναλωτή να είναι ασφαλή και υψηλής διατροφικής αξίας, πέραν πάσης αμφιβολίας. Όπλα τους η άρτια εκπαίδευση και τεχνογνωσία επιθεωρητών και προσωπικού και η πίστη στο όραμα της Βιολογικής Γεωργίας, η οποία άλλωστε αποτελεί στόχο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αφού τονίσει για άλλη μια φορά ότι «τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα, που βρίσκονται στα ράφια και στους πάγκους της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου όλου, είναι απολύτως ασφαλή», καθώς «αυτό το διασφαλίζουν με ακεραιότητα και αξιοπιστία οι εγκεκριμένοι Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων», η ΒΙΟΕΝΩΣΗ «ομόφωνα στηρίζει τα στοχοποιημένα μέλη της, που αδίκως έχουν γίνει τα εξιλαστήρια θύματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και καλεί:

• Την Πολιτεία να διασφαλίσει τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Αρχών Ελέγχου και των Φορέων Πιστοποίησης.

• Τις Αρμόδιες Αρχές να δημοσιοποιούν με διαφάνεια τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων τους.

• Τους παραγωγούς και τους πολίτες να εμπιστευθούν τους Φορείς ΒΙΟ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αλυσίδας αξιοπιστίας των βιολογικών προϊόντων».