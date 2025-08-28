Η ΕΕ εγκρίνει ισχυρισμό υγείας για το ακτινίδιο της Νέας Ζηλανδίας

Μετά από πάνω από 15 χρόνια έρευνας που χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Zespri, έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι το πράσινο ακτινίδιο συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του εντέρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναγνώρισε επισήμως, καθιστώντας το πράσινο ακτινίδιο το πρώτο φρέσκο φρούτο που λαμβάνει επίσημο ισχυρισμό υγείας στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) είχε αρχικά επιτρέψει τον ισχυρισμό το 2021, με τη διατύπωση: «Η τακτική κατανάλωση πράσινου ακτινιδίου διατηρεί τη φυσιολογική αφόδευση». Η Zespri ζήτησε στη συνέχεια αναθεώρηση, η οποία έγινε αποδεκτή και πλέον διατυπώνεται ως: «Η κατανάλωση πράσινου ακτινιδίου συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, αυξάνοντας τη συχνότητα κενώσεων».

Η αναγνώριση αυτή ακολουθεί την υποβολή επιστημονικού φακέλου το 2018, που περιείχε 18 μελέτες σε ανθρώπους, από τις οποίες έξι κρίθηκαν επαρκείς για να αποδείξουν την επίδραση του πράσινου ακτινιδίου στη λειτουργία του εντέρου. Η Zespri χρηματοδότησε πλήρως τόσο την έρευνα όσο και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Ο Jason Te Brake, διευθύνων Σύμβουλος της Zespri, τόνισε ότι η έγκριση επιβεβαιώνει το πρόγραμμα υγείας και καινοτομίας της εταιρείας. «Παράλληλα, προσφέρει απτά οφέλη στον κλάδο και αντικατοπτρίζει τη σκληρή δουλειά των παραγωγών μας για να παραχθεί ένα θρεπτικό και νόστιμο ακτινίδιο», ανέφερε. Η σύσταση της Επιτροπής βασίζεται σε καθημερινή κατανάλωση δύο φρέσκων πράσινων ακτινιδίων, ισοδύναμη με περίπου 200 γρ. σάρκας. Ο Te Brake σημείωσε ότι «η αναγνώριση από την ΕΕ του ρόλου του πράσινου ακτινιδίου στην πεπτική υγεία αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο βοηθάμε τους ανθρώπους να ευημερούν μέσα από τα οφέλη του ακτινιδίου». Να σημειωθεί ότι η έρευνα αφορά περίπου το 17% των Ευρωπαίων, που αντιμετωπίζουν δυσκοιλιότητα.

Η εταιρεία

Η Zespri έχει έδρα στο Mount Maunganui και ανήκει σε παραγωγούς της Νέας Ζηλανδίας. Απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζομένους στη Νέα Ζηλανδία, την Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική. Η εταιρεία προμηθεύεται ακτινίδια από 2.800 παραγωγούς στη Νέα Ζηλανδία και 1.500 στο εξωτερικό. Η συνολική παραγωγή κάλυψε 220,9 εκατ. κιβώτια, ή πάνω από 795.000 τόνους πράσινων, χρυσών και κόκκινων ακτινιδίων, που διατέθηκαν σε περισσότερες από 50 αγορές, αποφέροντας έσοδα 5,14 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.