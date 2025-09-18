Ολλανδία: Ανοδική πορεία για τα βιολογικά τρόφιμα – Τα αβγά κρατούν τα πρωτεία

Η αγορά βιολογικών τροφίμων στην Ολλανδία συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 να καταγράφουν αύξηση στις πωλήσεις και στα μερίδια αγοράς σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ολλανδίας (CBS), το ποσοστό των βιολογικών προϊόντων στο σύνολο των δαπανών για τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ έφτασε το 3,5%, ήτοι περίπου 820 εκατ. ευρώ, έναντι μέσου όρου 3,0% μεταξύ 2018 και 2024.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το BioMarktMeter και το Sustainable Food Monitor, που διεξάγονται σε συνεργασία με το Wageningen Social & Economic Research (WSER), και δείχνουν ότι οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε τρόφιμα βιολογικής προέλευσης, αναζητώντας ποιότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα.

Μεταξύ των βιολογικών προϊόντων, τα αβγά κατέχουν την πρώτη θέση, με μερίδιο 17,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Ακολουθούν ο καφές και το τσάι με 6,5% και οι πατάτες, τα φρούτα και τα λαχανικά με 5,5%. Αντίθετα, τα ποτά εμφανίζουν το χαμηλότερο μερίδιο, μόλις 1,6%. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι οι Ολλανδοί καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα σε τρόφιμα βασικής διατροφής, τα οποία συνδέονται άμεσα με την καθημερινή διατροφή και την υγιεινή ζωή.

Οι αριθμοί

Συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Σημαντική άνοδος παρατηρήθηκε στις πωλήσεις πατατών, φρούτων και λαχανικών, από 4,7% σε 5,5%, καθώς και στα βιολογικά ψάρια, από 2,5% σε 3,2%. Ο καφές και το τσάι ακολούθησαν με αύξηση από 5,9% σε 6,5%.

Αν και η συνολική εικόνα είναι θετική, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων σημειώνουν πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα μη ευπαθή προϊόντα μειώθηκαν από 3,0% σε 2,5%, το βιολογικό κρέας από 3,0% σε 2,6% και τα γαλακτοκομικά από 4,3% σε 4,0%. Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και περισσότερο φρέσκα και εποχικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, ορισμένα προϊόντα βιολογικής προέλευσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμένη ζήτηση.

Η αύξηση της ζήτησης για βιολογικά αβγά αντανακλά την ενισχυμένη ευαισθησία των καταναλωτών σε θέματα υγείας και βιώσιμης παραγωγής. Παράλληλα, η άνοδος σε φρούτα, λαχανικά και ψάρια δείχνει προτίμηση σε φρέσκα, εποχικά και πιστοποιημένα προϊόντα. Η προτίμηση αυτή καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές ενσωματώνουν σταδιακά τις αρχές της βιωσιμότητας στην καθημερινή τους διατροφή. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σταθερή αύξηση των πωλήσεων βιολογικών τροφίμων ενισχύει τη σημασία της οικολογικής συνείδησης, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και προώθηση καινοτόμων πρακτικών. Η αγορά βιολογικών προϊόντων, όπως δείχνουν τα στοιχεία, δεν αποτελεί πλέον ένα μικρό τμήμα της καταναλωτικής συνείδησης, αλλά ένα δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο κομμάτι της ολλανδικής διατροφής.

Στροφή των Ολλανδών

Συνολικά, η ανοδική τάση στις πωλήσεις βιολογικών τροφίμων στην Ολλανδία το πρώτο εξάμηνο του 2025 δείχνει ότι οι καταναλωτές προτιμούν όλο και περισσότερο προϊόντα υψηλής ποιότητας, βιώσιμα και πιστοποιημένα. Τα αβγά παραμένουν τα πιο δημοφιλή, ενώ φρούτα, λαχανικά και ψάρια σημειώνουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Παρά τις μικρές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, η συνολική εικόνα καταδεικνύει ότι η στροφή των Ολλανδών προς βιολογικά προϊόντα συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, αποτελώντας θετικό μήνυμα για παραγωγούς, λιανέμπορους και φορείς πολιτικής.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση των βιολογικών προϊόντων στην αγορά και υπογραμμίζει τη σημασία της βιώσιμης γεωργίας, της υγιεινής διατροφής και της ενημέρωσης των καταναλωτών για τις επιλογές τους. Ταυτόχρονα, δίνει το μήνυμα ότι η ανάπτυξη της βιολογικής αγοράς μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την προώθηση νέων πρακτικών παραγωγής και την ενίσχυση της υπεύθυνης κατανάλωσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.