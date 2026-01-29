BIOGREENET: Η ενίσχυση της βιολογικής θερμοκηπιακής παραγωγής στο επίκεντρο νέου ευρωπαϊκού έργου

Eνα σημαντικό βήμα για τη βιολογική θερμοκηπιακή παραγωγή στην Ευρώπη σηματοδοτεί η έναρξη του ευρωπαϊκού έργου BIOGREENET, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του κλάδου μέσω της ανταλλαγής γνώσης, της καινοτομίας και της άμεσης υποστήριξης παραγωγών και γεωργικών συμβούλων.

Η επίσημη εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου στο Fürstenfeldbruck της Γερμανίας, όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα επιχειρησιακά βήματα της πρωτοβουλίας, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe.

Η διαχείριση της υγείας του εδάφους, ο έλεγχος ασθενειών και εχθρών, αλλά και το υψηλό κόστος των υποδομών στη βιολογική παραγωγή θερμοκηπίου, εντάσσονται μεταξύ των βασικών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει το BIOGREENET. Παράλληλα, στοχεύει να ξεπεράσει τον κατακερματισμό της γνώσης, προωθώντας την υιοθέτηση καινοτόμων και βιώσιμων πρακτικών.

Το έργο ακολουθεί μια διεπιστημονική και πρακτικά προσανατολισμένη προσέγγιση, συλλέγοντας και αξιολογώντας βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής. Μέσω ψηφιακών εργαλείων και στενής συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, συμβούλων, ερευνητών και φορέων χάραξης πολιτικής φιλοδοξεί να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στον τομέα.

Η περίοδος υλοποίησης είναι από το 2025 ως το 2029, με φορείς υλοποίησης 16 ευρωπαϊκούς εταίρους, υπό τον συντονισμό της Naturland, της μεγαλύτερης διεθνούς ένωσης βιολογικής γεωργίας, με έδρα τη Γερμανία. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η COEXPHAL, Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών της Αλμερίας, η οποία θα συντονίσει συμμετοχικά τεχνικά εργαστήρια με στόχο τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη σχεδίων μετατροπής και επιχειρηματικών πλάνων. Η κοινοπραξία του BIOGREENET περιλαμβάνει επίσης τις, IFOAM EU, Viaverda (Βέλγιο), Delphy (Κάτω Χώρες), Crea, Firab, AIAB, CIHEAM (Ιταλία), Inhort (Πολωνία), UAL, CTIFL (Γαλλία), ETO (Τουρκία), Bioselena (Βουλγαρία) και FiBL (Ελβετία), ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει το δίκτυο Αιγίλοπας (Aegilops).

Περισσότεροι από 3.000 παραγωγοί και σύμβουλοι αναμένεται να συμμετάσχουν στο BIOGREENET μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εργαστηρίων. Σε τοπικό επίπεδο, οι πρακτικές που θα επιλεγούν θα αξιολογηθούν ως προς τα τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά και θα μετατραπούν σε πρακτικό, εύχρηστο υλικό.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και τη Ελβετική Κρατική Γραμματεία για την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία.