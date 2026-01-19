Κομισιόν: Τι αλλάζει με τον νέο κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή

Οι στοχευμένες τροποποιήσεις για τον βασικό κανονισμό καθώς κι ένας οδικός χάρτης για το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη βιολογική παραγωγή, παρουσιάστηκαν από την Κομισιόν πριν το τέλος του 2025. Μέσα από το εκτενές κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνεται ο ρόλος των βιολογικών ως βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Με περίπου το 11% των συνολικών γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ να καλλιεργούνται βιολογικά, η ζήτηση αυξάνεται σταθερά, επισημαίνεται, δείχνοντας μάλιστα ανθεκτικότητα στην επιβράδυνση που προκάλεσε ο πληθωρισμός, καθώς η αξία των λιανικών πωλήσεών τους υπερδιπλασιάστηκε σε μία δεκαετία, ξεπερνώντας τα 45 δισ. ευρώ.

Η Κομισιόν εξακολουθεί να δεσμεύεται για στήριξη του τομέα και μέσω της ΚΑΠ 2028-2034 κι εξηγεί τις τροποποιήσεις, που προτείνει, σε ό,τι αφορά τον βασικό κανονισμό με κυριότερο το κομμάτι των συμφωνιών ισοδυναμίας. Με κεντρικό άξονα την απλούστευση και την προσαρμογή του πλαισίου χωρίς να υποβαθμίζονται τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα, οι στοχευμένες τροποποιήσεις της Κομισιόν αφορούν πρωτίστως τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, μετά και την υπόθεση Herbaria II, και το καθεστώς ισοδυναμίας αλλά και ζητήματα μείωσης της πολυπλοκότητας, ενώ συνιστά την παράταση της αναγνώρισης ισοδυναμίας με 11 χώρες, πέραν του 2026. Πρόκειται για αλλαγές, που αναμένεται να αποφέρουν ετήσια διοικητική εξοικονόμηση πόρων της τάξεως των σχεδόν 48 εκατ. ευρώ, αλλά και πρόσθετα οφέλη προσαρμογής άνω των 90 εκατ. ετησίως.

Παράλληλα, σε ότι αφορά την παρουσίαση του οδικού χάρτη για την αναθεώρηση της δευτερογενούς νομοθεσίας, η Κομισιόν εξηγεί ότι πρόκειται για κινήσεις ως προς την απλοποίηση και επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου της βιολογικής παραγωγής, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους παραγωγούς και τις αρχές, χωρίς υποβάθμιση των υψηλών ευρωπαϊκών προτύπων.

Οι προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνουν αλλαγές, απλούστευση τεχνικών απαιτήσεων, βελτίωση των ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και ενίσχυση της διαφάνειας και της συνέπειας στην εφαρμογή των κανόνων, όπως διευκρινίζει μεταξύ άλλων. Πρόκειται για πρακτικές παρεμβάσεις υπέρ των βιοκαλλιεργητών, ενώ, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της καθοδήγησης, της ερμηνευτικής συνέπειας αλλά και της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και πιστοποίησης.

Επιπλέον, εντός της χρονιάς, αναμένεται και η διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιολογική Παραγωγή μετά το 2026. Επικαιροποίηση, που προβλέπεται για την τρέχουσα χρονιά, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την μελλοντική ΚΑΠ, τις νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές, αλλά και τις προτεραιότητες για την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση.

Σε ότι αφορά την ΚΑΠ, αυτή παραμένει βασικό εργαλείο στήριξης με σημαντικούς πόρους, απλοποιημένους κανόνες αλλά και αυξημένες επενδύσεις σε έρευνα, καινοτομία, προώθηση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην κοινότητα. Περίπου 19 δισ. ευρώ διατίθενται για τον τομέα από την τρέχουσα ΚΑΠ, ενώ, η μέση ενίσχυση των 148 ευρώ ανά εκτάριο παρέχεται επιπλέον σε άλλες μορφές στήριξης του εισοδήματος.

Η δέσμευση της Κομισιόν για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας παραμένει και για την μελλοντική ΚΑΠ, καθώς αυτή αποτελεί μία από τις έξι περιβαλλοντικές και κλιματικές περιοχές προτεραιότητας, στις οποίες τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν στήριξη αλλά και δράσεις μέσω των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων. Η μελλοντική ΚΑΠ ενισχύει περαιτέρω τα βιολογικά μέσω πληρωμών μετάβασης, επενδύσεων, εκπαίδευσης και οργάνωσης αλυσίδων αξίας, ενώ ευκαιρίες παραμένουν και μέσω του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Συμπληρωματικά, η ευρωπαϊκή στήριξη παρέχεται και μέσω των Δημοσίων Συμβάσεων, των Προγραμμάτων Προώθησης (185 εκατ. ευρώ), του Σχολικού Προγράμματος της ΕΕ από τον Ιούλιο του 2025, καθώς και μέσω έρευνας και καινοτομίας (670 εκατ. ευρώ από το Horizon Europe), όπως αναφέρεται.