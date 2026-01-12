Ολλανδική αγορά βιολογικών: Σημαντικές ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα με την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών

Τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη χώρα μας να αποτελέσει σημαντικό εξαγωγέα βιολογικών προϊόντων στην ολλανδική αγορά, επισημαίνει πρόσφατη έκθεσή του για τη συγκεκριμένη αγορά, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη.

Η Ολλανδία αποτελεί σημαντική αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη, αξίας 1,2 δισ. ευρώ με ετήσια αύξηση 3,8%. Παρά την επιβράδυνση λόγω κόστους ζωής και πληθωρισμού, προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης για την ελληνική βιολογική παραγωγή, ως κόμβος εμπορίας και επανεξαγωγών, με συμμόρφωση σε ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ολλανδική αγορά βιολογικών

Στην Ολλανδία, τα βιολογικά προϊόντα διανέμονται κυρίως μέσω εξειδικευμένων καταστημάτων, αγορών παραγωγών και ψηφιακών πλατφορμών. Το κύριο καταναλωτικό κοινό είναι άτομα 25-50 ετών, αστοί, μορφωμένοι και οικολογικά συνειδητοποιημένοι. Παρά την αύξηση πωλήσεων κατά 15%, το μερίδιο παραμένει χαμηλό (4%), δείχνοντας προοπτικές ανάπτυξης.

Προκλήσεις και προοπτικές

Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές προϋποθέσεις να αναδειχθεί σε σημαντικό εξαγωγέα βιολογικών προϊόντων στην Ολλανδία, αξιοποιώντας την ποιοτική και μεσογειακή της παραγωγή, που συνδυάζει παραδοσιακές μεθόδους με σύγχρονες πιστοποιήσεις. Προοπτικές εντοπίζονται για το βιολογικό ελαιόλαδο ΠΟΠ, τις ελιές Καλαμών και Χαλκιδικής και τη βιολογική φέτα, καθώς και για βιολογικό κρασί, φρούτα, μέλι, όσπρια και αρτοσκευάσματα μέσω εξειδικευμένων καταστημάτων και eshops. Η επιτυχία προϋποθέτει συμμόρφωση με ευρωπαϊκά πρότυπα και πιστοποίηση Skal Biocontrole, ενώ στρατηγικές όπως συνεργασίες παραγωγών, clusters, ψηφιακή παρουσία και στοχευμένη επικοινωνία μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιολογικών προϊόντων.