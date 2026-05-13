BioTransitions: Γέφυρα για αγροτικές startups προς τον πρώτο επενδυτικό τους γύρο

Το πρόγραμμα BioTransitions στο Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις αγροδιατροφικές startups βιοτεχνολογίας: το χάσμα χρηματοδότησης από το αρχικό στάδιο μέχρι τον πρώτο μεγάλο επενδυτικό γύρο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το Norwich Research Park με τη στήριξη της Bayer και επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της ανάπτυξης βιολογικών λύσεων για τη γεωργία, μειώνοντας την εξάρτηση από πετροχημικά.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει startups με εξατομικευμένη καθοδήγηση, καλύπτοντας τεχνολογική ωρίμανση, ρυθμιστικά ζητήματα, δοκιμές πεδίου και στρατηγική εισόδου στην αγορά. Αντί για άμεση χρηματοδότηση, λειτουργεί ως γέφυρα προς επενδυτές, βοηθώντας τις εταιρείες να δημιουργήσουν τα δεδομένα που απαιτούνται για Series A.