Boυλή: Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

«Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η συνένωση των ελεγκτικών μηχανισμών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του Συνηγόρου του Καταναλωτή, και η υπαγωγή τους σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και λειτουργικά αυτόνομο διοικητικό σχήμα, με σκοπό την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, μέσω της κεντρικής οργάνωσης και της βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων, ιδίως μέσω της αξιοποίησης προηγμένων ψηφιακών εργαλείων», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Με το νομοσχέδιο ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ως αρμόδια αρχή αφενός για τον έλεγχο της αναγραφής της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής σε νωπά προϊόντα, από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αφετέρου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Επίσης, αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στην άσκηση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς τον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και ως προς τη χρηματοδότησή της, την επιβολή κυρώσεων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων απαραίτητων για την αποτελεσματική της λειτουργία και τη δυνατότητα απασχόλησης ασκούμενων σ’ αυτή, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της και την αναβάθμιση του ρόλου της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ