Ηλεία – Χρ. Βαλιανάτος: Επιστολή αγροτών για επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι ομάδες παραγωγών, οι καθυστερήσεις στις επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις, καθώς και οι αδιέξοδοι χειρισμοί της γραφειοκρατίας που θέτουν υπό αμφισβήτηση την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα, είναι ορισμένα από τα σοβαρά προβλήματα που θέτει μέσω της επιστολής του ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Εύφορη Γη» Χρήστος Βαλιανάτος με αποδέκτες τον Πρωθυπουργό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τους βουλευτές Ηλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην επιστολή του, ο κ. Βαλιανάτος καταγγέλλει την καθυστέρηση στην υλοποίηση των προγραμμάτων ΟΕΦ Ελαιολάδου και Οπωροκηπευτικών, αναφέροντας ότι η ομάδα παραγωγών έχει ήδη καταβάλει σημαντικά ποσά από ίδια κεφάλαια χωρίς να έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού του ΕΛΓΑ και σαφές χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει και οι καθυστερήσεις προκαλούν οικονομική ασφυξία.

Πηγή: ertnews.gr