Σε ασφυξία η αγορά γεωργικών εφοδίων

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας είναι απογοητευμένοι, θυμωμένοι και το χειρότερο απ’ όλα δεν έχουν ελπίδα και όραμα για το αύριο. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς χρωστούν μεγάλα ποσά χρημάτων στα γεωπονικά καταστήματα, έναντι των γεωργικών εφοδίων που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει.»

Με τα παραπάνω λόγια, ενημερώνουν σε επιστολή τους προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και ο Σύλλογος Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων για την ωρολογιακή βόμβα που αναμένεται να εκραγεί στην ελληνική ύπαιθρο. Εάν, μάλιστα, δεν προχωρήσουν άμεσα οι πληρωμές των ενισχύσεων προς τους αγρότες, οι εκπρόσωποι του κλάδου των γεωργικών εφοδίων μιλούν για εκκρεμμότητες ύψους 1 δισ. ευρώ που αδυνατούν να καλύψουν τα γεωπονικά καταστήματα και οι εταιρείες ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου.Η επίμαχη επιστολή των δύο γεωπονικών σωματείων έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και ο Σύλλογος Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων προσυπογράφουν πλήρως την επιστολή που σας απεστάλη στις 20-10-2025 από κοινού από τους συνδέσμους:

1. Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ)

2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ)

3. Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ)

Στην επιστολή τους αυτή οι θεσμικοί εκπρόσωποι του κλάδου των αγροτικών εφοδίων σάς ενημέρωσαν για την έντονη ανησυχία τους αναφορικά με τις επικρατούσες συνθήκες, αλλά και ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου 2025-26.

Την ίδια ανησυχία θέλουμε κι εμείς να σας μεταφέρουμε ως θεσμικοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων Γεωπόνων που εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα και των Γεωπόνων που διατηρούν καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων.

Αυτή μας η ανησυχία είναι μάλιστα ακόμα πιο έντονη, εφόσον ήδη έχει περάσει ένας μήνας από την προηγούμενη επιστολή των τριών θεσμικών εκπροσώπων του κλάδου των γεωργικών εφοδίων και,δυστυχώς, δεν έχει γίνει τίποτα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας μάλιστα είναι απογοητευμένοι, θυμωμένοι και το χειρότερο απ’ όλα δεν έχουν ελπίδα και όραμα για το αύριο. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς χρωστούν μεγάλα ποσά χρημάτων στα γεωπονικά καταστήματα, έναντι των γεωργικών εφοδίων που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει.

Μεγάλο μέρος του τζίρου των γεωργικών εφοδίων (από το ποσό του ενός δις ευρώ, όπως πολύ σωστά σάς επισήμαναν οι τρεις σύνδεσμοι) είναι επί πιστώσει. Αυτή τη στιγμή, πολλά καταστήματα καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους με τεράστια δυσκολία, ενώ, αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, σε λίγο θα δηλώσουν αδυναμία πληρωμών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κύριε Υπουργέ,

Θέλουμε κι εμείς από πλευράς μας να σας τονίσουμε πως ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής μας είναι η βάση της εθνικής οικονομίας μας. Τα προϊόντα που παράγουν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι εξασφαλίζουν την τροφή όλων μας, ενώ παράλληλα παρέχουν βασική πρώτη ύλη σε μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών. Η στήριξη του πρωτογενή τομέα δημιουργεί κοινωνική σταθερότητα, αλλά έχει και μεγάλη γεωστρατηγική σημασία.

Η στήριξή του θεωρούμε πως στις σημερινές δύσκολες συνθήκες αποτελεί τη μοναδική στρατηγική επιλογή για τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας της χώρας, αλλά και για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του αγροτικού κόσμου, που τόσο άδικα δοκιμάζεται.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Τα Διοικητικά Συμβούλια:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ