CAP4Youth: Ψηφιακό εργαστήριο για τους νέους γεωργούς

Την εβδομάδα που πέρασε, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας του έργου CAP4Youth – «ΚΑΠ για Νέους Γεωργούς: Ανανέωση των Γενεών και Βιώσιμη Γεωργία στην Ελλάδα» –, διοργάνωσε ψηφιακό εργαστήριο με θέμα «Νέοι γεωργοί και ανανέωση των γενεών: Προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές». Η δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI) και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης των ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον δεκάδων επαγγελματιών και ανθρώπων του αγροτικού χώρου από όλη τη χώρα. Η συζήτηση ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι αγρότες στη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία το δημογραφικό πρόβλημα και η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού αποτελούν μείζονες προκλήσεις.

Οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων της ΠΕΝΑ

Στη διαδικτυακή συζήτηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), Νίκος Παυλονάσιος, και ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης, Δημήτρης Τσιλιάς. Τον συντονισμό ανέλαβε ο Γιάννης Σάρρος, δημοσιογράφος της «ΥΧ», θέτοντας στο επίκεντρο τα εμπόδια αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τη νέα γενιά αγροτών.

Το βάρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής γεωργίας, αλλά και στις προοπτικές μετάβασης σε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των εργαλείων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Εκπαίδευση: Ο «αδύναμος κρίκος» της ελληνικής γεωργίας

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Παυλονάσιος εστίασε στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Όπως επεσήμανε, «η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μόλις το 0,7% του ενεργού αγροτικού πληθυσμού διαθέτει οργανωμένη εκπαίδευση άνω των δύο ετών σε αγροτικό αντικείμενο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα δεν έχει λάβει συστηματική κατάρτιση».

Ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικής σύνδεσης των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων με την παραγωγή, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Όπως τόνισε, η δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού μοντέλου, μέσα από το οποίο θα περνούν οι νέοι που εισέρχονται στο επάγγελμα, αποτελεί προϋπόθεση για την ποιοτική αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

Χρηματοδοτικά εργαλεία και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στη διαχείριση και αναμόρφωση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τους νέους αγρότες. Ο κ. Παυλονάσιος υποστήριξε ότι το υφιστάμενο πρόγραμμα ένταξης νέων γεωργών χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση. Το ύψος της ενίσχυσης, που σήμερα κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ, θα μπορούσε, όπως σημείωσε, «να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Σύμφωνα με την πρότασή του, «η επιχορήγηση θα πρέπει να συνδέεται με Σχέδιο Βελτίωσης και να συνδυάζεται με μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό με επιδοτούμενο επιτόκιο, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας αρχικού κεφαλαίου της τάξης των 300.000 ευρώ». Παράλληλα, επισήμανε ότι μια τέτοια ενίσχυση οφείλει να συνοδεύεται από σαφείς δεσμεύσεις, όπως η τουλάχιστον δεκαετής παραμονή στο επάγγελμα.

Τεχνολογία και μείωση του κόστους παραγωγής

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη αξιοποίησης της ευφυούς γεωργίας και των καινοτόμων τεχνολογιών. Η εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, αισθητήρων και συστημάτων διαχείρισης δεδομένων μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην προστασία των φυσικών πόρων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δημήτρης Τσιλιάς, ο οποίος εστίασε περισσότερο σε πρακτικές εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην καθημερινή αγροτική δραστηριότητα. Όπως υπογράμμισε, «η πλήρης και στοχευμένη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΚΑΠ αποτελεί αναγκαία συνθήκη ώστε οι νέοι αγρότες να μπορέσουν να σταθούν ανταγωνιστικά σε ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον».

Κλείνοντας τον κύκλο του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι «η ανανέωση των γενεών δεν αποτελεί απλώς δημογραφική ανάγκη, αλλά στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και της υπαίθρου».