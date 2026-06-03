Συναγερμός με κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων στο Δήμο Σιντικής

Κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσσα του Δήμου Σιντικής.

Στην Π.Ε. Σερρών εντοπίζεται κρούσμα ευλογιάς μετά από δυόμιση μήνες, με το τελευταίο στις 17 Μαρτίου στο Λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας και για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή της Σιντικής στα όρια με τον Νομό Κιλκίς.

Το κρούσμα έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, στο τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών. Έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων.

Πηγή ertnews.gr