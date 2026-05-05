Χαλαζόπτωση στην Κουλούρα: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζημιάς για βερίκοκα και νεκταρίνια

Το υποκατάστημα ΕΛΓΑ στη Βέροια ενέκρινε για την Κουλούρα την υποβολή δηλώσεων ζημιάς για τις καλλιέργειες που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση της 30ής Απριλίου 2026. Η απόφαση αφορά παραγωγούς της περιοχής με ζημιές σε βερίκοκα και νεκταρίνια, οι οποίοι καλούνται να κινήσουν άμεσα τη διαδικασία καταγραφής των απωλειών τους.

Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες της Κουλούρας να δηλώσουν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν οι δενδρώδεις καλλιέργειές τους, ώστε να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία εκτίμησης από τον οργανισμό.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ανταποκριτή της περιοχής, στο τηλέφωνο 23313 50541.

Πηγή: pliroforiodotis.gr