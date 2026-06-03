Το θεσσαλικό σκόρδο Πλατυκάμπου ξετρελαίνει τους Ιάπωνες

Το σκόρδο είναι ένα από τα πιο διαχρονικά και πολύτιμα τρόφιμα της ανθρώπινης διατροφής, με ιστορία που εκτείνεται χιλιάδες χρόνια πίσω. Από τις αρχαίες κοινωνίες που το χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο και πηγή δύναμης, μέχρι τη σύγχρονη επιστήμη που αναδεικνύει τις ευεργετικές του ιδιότητες, το ταπεινό αυτό βολβώδες φυτό συνεχίζει να κατέχει ξεχωριστή θέση στο τραπέζι και στην υγεία μας.

Το σκόρδο Πλατυκάμπου όμως ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο για την ποιότητά του και η φήμη του έφτασε μέχρι την Ιαπωνία.

Ο Γιάννης Κουκούτσης, παραγωγός σκόρδου μίλησε στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 για την ξεχωριστή ποιότητα του σκόρδου της περιοχής, αλλά και το πως προέκυψε το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, θέλουν να το χρησιμοποιήσουν στη φαρμακοβιομηχανία.

«Τα σκόρδα, τα γνωρίζουμε εμείς από τους προπαππούδες μας, ακόμη και σπέρνουμε στην περιοχή. Εμπειρικά γνωρίζουμε ότι ήταν πολύ καλά σκόρδα και το γνώριζαν και σε όλη την περιοχή της Λάρισας και της Θεσσαλίας γενικότερα.

Μετά από μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ανέδειξε και επιστημονικά πλέον, εργαστηριακά, την ποιοτική διαφορά αυτού του σκόρδου του Πλατυκάμπου σε σχέση με τα υπόλοιπα σκόρδα που μπήκαν σε σύγκριση, κάτι το οποίο μια ιαπωνική εταιρεία το είδε, το πήρε, ενώ στέλνουμε δείγματα επί πέντε χρόνια εκεί και το δείγμα ήταν ακριβώς το σημερινό, όπως και το πρώτο. Άρα η ποιότητα είναι σταθερή που παράγουμε, Δεν έχουμε μεταλλαγμένο προϊόν, κρατάμε τον δικό μας σπόρο και προσπαθούμε να μην χάσουμε καθόλου την ποιότητα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη η καλλιέργεια του σκόρδου, αλλά αν αναλογιστείτε ότι ήταν μια πάρα πολύ κοστοβόρα καλλιέργεια, μιλάμε για γύρω στα 1500 ευρώ το στρέμμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 1000 – 1500 στρέμματα περίπου, από τα οποία το ντόπιο σκόρδο του κάμπου είναι γύρω στα 300 στρέμματα. Αυτό δυνητικά εμείς μπορούμε αν υπάρχει αγορά, να το πολλαπλασιάσουμε», όπως είπε και πρόσθεσε:

«Θεωρούμε μεγάλη μας τιμή που έλαβε τέτοια αναγνώριση το σκόρδο του Πλατυκάμπου και τελικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα φαρμακευτικά σκευάσματα Ιαπωνικής εταιρείας. Θεωρούμε ότι έχει μέλλον αυτή η συνεργασία, ότι είναι στημένη σε καλές βάσεις και αυτό γιατί η ποιότητα μας είναι σταθερή».

Πηγή ertnews.gr