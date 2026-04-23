Challenges στον σχολικό λαχανόκηπο ή το αγρόκτημα και όχι στο TikTok

Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους δεν είναι πια ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Εκπαιδευτικοί και ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνεχής έκθεση σε οθόνες επηρεάζει τη συγκέντρωση, τον ύπνο και τη συναισθηματική ισορροπία. Τα παιδιά συνηθίζουν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον άμεσης ανταμοιβής, όπου η αξία μετριέται με αριθμούς προβολών και αντιδράσεων. Έτσι, η έννοια της προσπάθειας και της υπομονής σταδιακά υποχωρεί και, ενώ η ψηφιακή πραγματικότητα επεκτείνεται, η επαφή με τον φυσικό κόσμο περιορίζεται δραματικά.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εξαγγελία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι κυβερνήσεις αρχίζουν να ξυπνούν από τον λήθαργο της άναρχης ψηφιακής διαχείρισης και αρχίζουν να εξαγγέλλουν μέτρα προστασίας των ανηλίκων από ακραία «challenges», τα οποία οδηγούν ακόμη και στον θάνατο. Η εικόνα, όμως, παραμένει ίδια, το παιχνίδι στην αυλή αντικαθίσταται από την οθόνη, η ανακάλυψη, από την κατανάλωση εικόνων και η εμπειρία από την εικονική αναπαράσταση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάγκη για ουσιαστικές διεξόδους γίνεται επιτακτική. Μια τέτοια διέξοδος μπορεί να βρεθεί εκεί που ίσως δεν το περιμένουμε, στον σχολικό κήπο, γιατί όχι και στα αγροκτήματα, κοντά στην παραγωγή. Σε ολοένα και περισσότερα σχολεία, η δημιουργία σχολικών κήπων επανέρχεται ως μια απλή αλλά ουσιαστική παιδαγωγική πρακτική. Μακριά από την ταχύτητα και τον θόρυβο του διαδικτύου, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη γη, τα φυτά και τους φυσικούς ρυθμούς της ζωής. Μαθαίνουν να σπέρνουν, να φροντίζουν, να περιμένουν. Να αποδέχονται ότι τίποτα δεν γίνεται «με ένα κλικ».

Ζωντανό κοινωνικό εργαστήριο ευγενούς άμιλλας

Ο σχολικός κήπος λειτουργεί ως ένα ζωντανό εργαστήριο μάθησης. Δεν αφορά μόνο τη βιολογία ή το περιβάλλον, αλλά και τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και τη συλλογικότητα. Τα παιδιά δουλεύουν μαζί, μοιράζονται ρόλους, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και βλέπουν απτά αποτελέσματα της προσπάθειάς τους. Είναι μια εμπειρία που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε ψηφιακή εφαρμογή.

Απέναντι λοιπόν στα διαδικτυακά «challenges», που συχνά προωθούν την επιπολαιότητα ή ακόμη και τον κίνδυνο, μπορεί να προταθεί ένα διαφορετικό μοντέλο πρόκλησης, το «challenge» του σχολικού κήπου. Ποια ομάδα θα καταφέρει να καλλιεργήσει τα πιο υγιή φυτά; Ποιοι μαθητές θα οργανώσουν καλύτερα τη φροντίδα του χώρου; Ποιο τμήμα θα κατανοήσει βαθύτερα τη σχέση ανθρώπου και φύσης; Εδώ, η «επιτυχία» δεν αποτυπώνεται σε αριθμούς, αλλά σε εμπειρίες. Στα χέρια που λερώνονται με χώμα, στα χαμόγελα της συγκομιδής, στην ικανοποίηση της δημιουργίας. Είναι μια μορφή επιβράβευσης πιο ουσιαστική και διαρκής. Η στροφή προς τον σχολικό κήπο δεν σημαίνει απόρριψη της τεχνολογίας. Αντίθετα, αποτελεί μια προσπάθεια εξισορρόπησης. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να αποκοπούν από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά να αποκτήσουν και εναλλακτικά πεδία δράσης και έκφρασης. Να μάθουν ότι η ζωή δεν περιορίζεται σε μια οθόνη.

Από το αγρόκτημα στο πιάτο

Μπορούν επίσης να κατανοήσουν καλύτερα τον σύγχρονο τρόπο διατροφής από το χωράφι μέχρι και το τραπέζι. Οι επισκέψεις σε αγροκτήματα όπως επίσης και σε εργαστήρια αξιοποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, θα τους φέρει πιο κοντά στην αλυσίδα παραγωγής και θα σπάσει τον μύθο, «ότι το γάλα το παράγει το σούπερ μάρκετ και το φαγητό το fast food».

Σε μια εποχή όπου η προσοχή των παιδιών διεκδικείται διαρκώς από αλγόριθμους, το πραγματικό στοίχημα είναι να τους προσφέρουμε εμπειρίες με νόημα. Τελικά θα καταλάβουν ότι το πιο σημαντικό «challenge» μπορεί να μην βρίσκεται στο κινητό τους, αλλά λίγα μέτρα έξω από την τάξη. Αυτός είναι ένας «μικρός σχολικός κήπος» που μπορεί να καλλιεργήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από φυτά….«να καλλιεργήσει» ακόμη και τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο.