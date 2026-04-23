Νέα μέτρα βιοασφάλειας σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενισχύει συστηματικά τα μέτρα βιοασφάλειας με στόχο την αποτελεσματική προστασία του ζωϊκού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούν απολυμαντικές τάφροι, σημεία απολύμανσης και υγειονομικές πύλες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και στα καθορισμένα σημεία, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, διασφαλίζοντας αυξημένο επίπεδο πρόληψης και ελέγχου.

Τα σημεία απολύμανσης εξυπηρετούν οχήματα που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ζωοτροφές και γάλα, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διασφάλιση της υγειονομικής προστασίας κατά τις μετακινήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία της Περιφέρειας ΑΜΘ με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ΠΑΜΘ και τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή και υποστήριξη των μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης είχε συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ΠΑΜΘ κ. Λάμπρο Τσιάρα, στο Αστυνομικό Μέγαρο, στην Κομοτηνή, με τον οποίον συζήτησε την ενίσχυση της συνεργασίας και τον επιχειρησιακό συντονισμό των ελέγχων, καθώς και την υποστήριξη των μέτρων βιοασφάλειας που εφαρμόζονται.

Εξαιρετικής σημασίας είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους στον κτηνοτροφικό τομέα, καθώς η συμβολή των ίδιων, κυρίως των κτηνοτρόφων, είναι καθοριστική για τη θωράκιση των εκμεταλλεύσεών τους. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή βασικών κανόνων βιοπροφύλαξης αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις ζωονόσους.

Παράλληλα, για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προγραμματίζει στοχευμένες συναντήσεις σε επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος, με σκοπό τη διανομή ενημερωτικού υλικού, την πραγματοποίηση παρουσιάσεων από επιστήμονες και τη διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου με τους συμμετέχοντες.

Τέλος, αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό, διευκρινίζεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα, έως σήμερα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Περιφέρεια ΑΜΘ εγκαίρως έλαβε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και με αίτημά της προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας τέθηκε, από 7 Απριλίου 2026, σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λόγω του κρούσματος του αφθώδους πυρετού στην Ευρωπαϊκή Τουρκία κοντά στα σύνορα, που ελλοχεύει τον κίνδυνο μετάδοσης και στην χώρα μας. Η Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης επιτρέπει να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπογραμμίζει, ότι η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διατήρηση της υγειονομικής ασφάλειας.

Ακολουθεί ο πίνακας σημείων και μέσων απολύμανσης ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΖΩΟΝΟΣΩΝ

α/α Περιφερειακή Ενότητα Τοποθεσία Μέσα Απολύμανσης 1 Π.Ε. Έβρου Τελωνείο Καστανιές Τάφροι με 24ωρη λειτουργία – Κινητό Συνεργείο Απολύμανσης – Υπό Κατασκευή Αψίδα Απολύμανσης. 2 Π.Ε. Έβρου Τελωνείο Κήπων Τάφροι με 24ωρη λειτουργία – τάπητας απολύμανσης για πολίτες – Υπό Κατασκευή Αψίδα Απολύμανσης Χορηγία της ΠΑΜΘ. 3 Π.Ε. Έβρου Τελωνείο Ορμένιο Τάφροι με 24ωρη λειτουργία 4 Π.Ε. Έβρου Σφαγεία Ορεστιάδας Τάφροι με 24ωρη λειτουργία 5 Π.Ε. Έβρου Μεθοριακό σημείο Ιβαΐλογκραντ – Κυπρίνου Κινητό Συνεργείο Απολύμανσης 8:30 – 16:30 6 Π.Ε. Έβρου Λιμάνι Σαμοθράκης Τάπητας Απολύμανσης με 24ωρη Λειτουργία 7 Π.Ε. Έβρου Δέλτα Έβρου Φυλάκιο Εγνατίας Τάφρος με 24ωρη λειτουργία 8 Π.Ε. Έβρου Δέλτα Έβρου Φυλάκιο Καραγώγου Τάφρος με 24ωρη λειτουργία 9 Π.Ε. Έβρου Επαρχιακή Οδός Πλησίον Οικισμού Βρυσούλας Τάφρος με 24ωρη λειτουργία 10 Π.Ε. Έβρου Επαρχιακή Οδός Πλησίον Οικισμού Μάνδρας Τάφρος με 24ωρη λειτουργία 11 Π.Ε. Έβρου Επαρχιακή Οδός Πλησίον Οικισμού Πυλαίας Τάφρος με 24ωρη λειτουργία 12 Π.Ε. Έβρου Λιμάνι Αλεξανδρούπολης Αψίδα Απολύμανσης Υπό κατασκευή Τοποθέτηση τάπητα απολύμανσης στην πρυμνοδέτηση του πλοίου 13 Π.Ε. Έβρου Εγνατία Οδός (πάρκινγκ στο ύψος του οικισμού Αύρα) Κινητό Συνεργείο Απολύμανσης 8:30- 16:30 14 Π.Ε Έβρου Εγνατία Οδός Ύψος Μέστης Υπό Κατασκευή Τάφρος 24ωρης λειτουργίας σε συνεργασία με την «Νέα Εγνατία Οδό» 15 Π.Ε Ροδόπης Κοπτερό – Αμαξάδες Τάφροι με 24ωρη λειτουργία 16 Π.Ε. Ροδόπης Σφαγεία Κομοτηνής, 1ο χλμ Κομοτηνής – Ιάσμου, Ροδίτης (πριν την είσοδο του οικισμού από Κομοτηνή), πλησίον ΧΥΤΑ Κομοτηνής, Σφαγεία Σαπών Κινητό Συνεργείο Απολύμανσης 8:30-16:30 17 Π.Ε Ροδόπης Κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού Κομοτηνή – Νυμφαία – Μακάζα (στο ύψος μετά τα τούνελ στο εκκλησάκι της Μητρόπολης) Αψίδα Απολύμανσης Υπό Κατασκευή 18 Π.Ε. Δράμας Τελωνείο Εξοχής Τάφροι με 24ωρη λειτουργία 19 Π.Ε. Δράμας Στέρνα Τάφροι με 24ωρη λειτουργία 20 Π.Ε. Ξάνθης Πόρτο Λάγος Τάφροι με 24ωρη λειτουργία 21 Π.Ε. Ξάνθης Σούνιο – Σέλερο Τάφροι με 24ωρη λειτουργία 22 Π.Ε. Ξάνθης Σιρόκο και Ιερά Μονής Παναγίας της Καλαμούς Κινητά Συνεργεία Απολύμανσης 8:30- 16:30 23 Π.Ε. Ξάνθης ΣΕΒΑΘ Κινητά Συνεργεία Απολύμανσης 8:30- 16:30 24 Π.Ε. Ξάνθης Επαρχιακή οδός Σταυρούπολης- Κεχρόκαμπου Καβάλας (όρια Π.Ε. Ξάνθης) Κινητά Συνεργεία Απολύμανσης 8:30- 16:30 25 Π.Ε. Καβάλας Λιμάνι Κεραμωτής Αψίδα Απολύμανσης 24ωρης λειτουργίας 26 Π.Ε. Καβάλας Λιμάνι Καβάλας Αψίδα Απολύμανσης 24ωρης λειτουργίας 27 Π.Ε. Καβάλας Εθνική οδός Καβάλας- Δράμας/ Διασταύρωση Φιλίππων Κινητό συνεργείο απολύμανσης 08:30-16:30 28 Π.Ε. Καβάλας Εθνική οδός Καβάλας- Ξάνθης (ύψος ποταμού Νέστου, όρια Π.Ε. Καβάλας) Κινητό συνεργείο απολύμανσης 08:30-16:30 29 Π.Ε. Καβάλας Κοκκινόχωμα Καβάλας Κινητό συνεργείο απολύμανσης 08:30-16:30

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Τα κινητά συνεργεία απολύμανσης μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας