ΣΕΑΟΠ: Σταθερά άνω των 100 εκατ. ευρώ οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών και το 2025

Παρά τις προκλήσεις που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον εμπορίου αλκοολούχων ποτών, ο κλάδος της ελληνικής ποτοποιίας και αποσταγματοποιίας διατηρεί τη δυναμική του και το 2025, παραμένοντας άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΟΠ, «το 2025 οι εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών ανήλθαν σε 104,3 εκ.€, καταγράφοντας μείωση κατά -9,2% σε αξία σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, οι εξαγόμενες ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 36,7 εκ. Kg, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση κατά -0,6%.

Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Ο.Π, κ. Χάρης Μαυράκης, δήλωσε: «Το 2025 εξελίχθηκε διεθνώς σε μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές για τον κλάδο των αλκοολούχων ποτών.

Οι επίμονες οικονομικές πιέσεις και οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ προκάλεσαν αναταράξεις.

Η άνοδος του κόστους ζωής και η στροφή των καταναλωτών προς την υγεία και τη μετριοπάθεια ενίσχυσε τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ.

Οι εξελίξεις στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα σταθερό και βασισμένο σε κανόνες εμπορικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων».

