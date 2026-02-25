Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα… τα πρόβατα για να μην του τα κλέψουν (βίντεο)

Σε μια πρωτότυπη πρακτική κατέφυγε ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη προκειμένου να προστατεύσει το κοπάδι του από τις ζωοκλοπές, και έβαψε τα πρόβατά του με κόκκινο χρώμα!

Όπως δημοσιεύει η ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», η συγκεκριμένη τακτική εφαρμόζεται ως μέτρο αποτροπής, καθώς τα βαμμένα ζώα είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και δυσκολότερα μπορούν να πουληθούν χωρίς να εντοπιστούν…

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, πρόκειται για πρακτική που χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή, με στόχο την προστασία των κοπαδιών από επίδοξους ζωοκλέφτες.