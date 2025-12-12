Χίος: Κινητοποίηση κτηνοτρόφων, αγροτών και μαστιχοκαλιεργητών έξω από την Περιφέρεια

“Οι Χιώτες βιοπαλαιστές του αγροτικού χώρου εκφράζουμε αγωνία, αγανάκτηση και αποφασιστικότητα καθώς οι πολιτικές που εφαρμόζονται οδηγούν στη συρρίκνωση και εξαφάνιση της παραγωγής και στην οικονομική καταστροφή των οικογενειών μας“, τονίζουν στο ψήφισμα που παρέδωσαν στον αντιπεριφερειάρχη Χίου, οι ποιμένες, αγρότες και μαστιχοκαλιεργητές της Χίου.

Με περισσότερα από 50 αγροτικά αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο της Περιφερειακής ενότητας Χίου, κλείνοντας την οδό Πολυτεχνείου από τις 11.30 το πρωί και με τις χαρακτηριστικές κουδούνες τους έδωσαν ρυθμό στη συγκέντρωση. Κοντά τους βρέθηκαν αντιπροσωπεία από το Σύνδεσμο Κληρικών Χίου, ο δήμαρχος Χίου, οι αντιπεριφερειάρχες του νησιού, εκπρόσωποι των φοιτητών αλλά και μαθητές που οι γονείς τους είναι αγρότες. Δηλώνοντας τη συμπαράσταση τους στον αγροτικό κόσμο της χώρας, σημείωσαν ότι για τους κτηνοτρόφους είναι μια δύσκολη περίοδος αφού γεννούν τα ζώα και πρέπει να βρίσκονται κοντά στα κοπάδια τους.

Ειδικά για τη Χίο που κτηνοτρόφοι και μαστιχοκαλιεργητές έχουν υποστεί επιπλέον καταστροφή από τις πυρκαγιές, τα αιτήματα είναι:

Χρηματοδότηση αποκατάστασης μαντριών και στεγάστρων

Κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και αγορά εξοπλισμού αρμεγμάτων και διατήρησης προϊόντων

Αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος βοσκήσιμης γης λόγω συνεχών πυρκαγιών των τελευταίων ετών

Άμεση ενίσχυση μελισσοκόμων για αγορά κυψελών και αντικατάσταση χαμένων μελισσιών

Επιδότηση για αγορά τροφής των μελισσών

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου των μαστιχοπαραγωγών, ελαιοκαλλιεργητών και κηπευτικών καλλιεργειών.

Ο αγώνας μας είναι αγώνας για την παραγωγή, την επιβίωση των οικογενειών μας και την προοπτική του νησιού μας, σημειώνουν.

Πηγή: ertnews.gr