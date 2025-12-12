Πότε πληρώνονται οι συντάξεις ΟΓΑ

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η συνάντηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης, παρουσία και του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, και στελέχη του οργανισμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι […]

11/12/2025 2' διάβασμα