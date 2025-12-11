ΠΕΜ: Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Αναλυτικά, ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΕΜ, έχει ως εξής:

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) χαιρετίζει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων που βρέθηκαν κατά χιλιάδες με τα τρακτέρ τους στο δρόμο, έδωσαν μάχη με τις δυνάμεις καταστολής και κατάφεραν να στήσουν πολύ μαζικά μπλόκα. Αυτή η τεράστια κινητοποίηση αποδεικνύει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

Ευχαριστούμε θερμά τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους φοιτητών, γυναικών, και άλλων επαγγελματιών που έδωσαν ξανά αγωνιστικό «παρών» και χαιρετίζουμε όλο το λαό και τους μαζικούς του φορείς που συμπαραστέκονται έμπρακτα στον δίκαιο αγώνα μας.

Καταγγέλλουμε το όργιο καταστολής, τις νέες διώξεις που ετοιμάζουν με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον αυταρχισμό φτάνοντας σε σημεία όπως η προσαγωγή και η δίωξη συναδέλφων μας με αυτόφωρο, σαν κοινοί εγκληματίες, επειδή αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να θυμάται τη «νομιμότητα» μόνο όταν βγαίνουμε στον δρόμο και ταυτόχρονα να καλύπτει με κάθε τρόπο τη μεγάλη ρεμούλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λέμε για άλλη μια φορά: Νόμιμο είναι αυτό που συμφέρει τον λαό!

Η κυβερνητική τακτική της καταστολής, της τρομοκρατίας, αλλά και της μετάθεσης των ευθυνών μαζί με τις αόριστες υποσχέσεις, δεν θα περάσει. Θα λάβει την απάντηση που της αξίζει.

Μαζί με τα τρακτέρ, θα παραμείνουμε στον δρόμο μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας.

Ο Αγώνας μας Είναι Θέμα Ζωής και Θανάτου γιατί:

◦ Είμαστε απλήρωτοι.

◦ Έχουμε πουλήσει τα προϊόντα μας κάτω από το κόστος παραγωγής, ενώ η ακρίβεια πνίγει τον λαό και εμάς.

◦ Δεν έχουμε εισόδημα. Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι έχασαν τα ζώα τους.

Συντονίζουμε την κινητοποίηση μας και θα συζητήσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους να συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο στη Νίκαια Λάρισας.

Προειδοποιούμε τους πρόθυμους «δούρειους ίππους» να μην διανοηθούν να παίξουν παιχνίδια πίσω από τις πλάτες των μπλόκων τρέχοντας να κάνουν συνάντηση με την Κυβέρνηση τώρα που πιέζεται. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια υπονομεύει την ίδια την επιβίωση των αγροτών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων-αλιέων.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην υποκύψουν στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και στην τρομοκρατία. Να ενισχύσουν αποφασιστικά τα μπλόκα και να συμμετέχουν μαχητικά στις δράσεις που όλοι μαζί αποφασίζουμε.

Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε!

Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης!